Vettel mise sur Audi : "On espère que ça va donner un coup de pouce

L'Allemagne est en pleine crise de la F1. En 2020, par exemple, une course a eu lieu pour la dernière fois sur un circuit allemand, et un retour n'est pas en vue. Sebastian Vettel espère que l'arrivée d'Audi va changer la donne.

La Formule 1 continue de faire un grand détour par l'Allemagne. L'âge d'or de Michael Schumacher, lorsqu'un arrêt dans le pays était obligatoire, parfois même deux fois par an, et que les courses se déroulaient régulièrement à guichets fermés, est depuis longtemps révolu.

La dernière fois qu'une course a eu lieu sur le sol allemand, c'était en 2020, lors de la première saison de la Corona, et le Nürburgring avait alors spontanément pris le relais.

Depuis, une course allemande manque au calendrier. Au lieu de cela, la Formule 1 connaît un boom aux Etats-Unis grâce au documentaire de Netflix "Drive to Survive", trois courses y auront lieu en 2023.

Le problème en Allemagne n'est pas le manque d'intérêt des organisateurs des circuits, mais l'aspect financier. Il n'y a pas d'aide de l'État, et celle-ci est d'ailleurs irréaliste. Ainsi, par le passé, les exploitants pouvaient s'estimer heureux d'atteindre l'équilibre financier en raison des droits d'entrée élevés.

Dans l'éventualité d'un retour de la Formule 1 en Allemagne, Sebastian Vettel espère l'arrivée d'Audi pour la saison 2026 : "Espérons qu'il y aura alors un nouvel élan", a déclaré Vettel à Sky.

Il estime que l'Allemagne est "peut-être un peu trop réaliste" sur la question de la Formule 1. Je pense aussi que nous menons certaines discussions qui vont peut-être plus loin dans le sens de l'avenir et de la durabilité".

Cela se produit à juste titre, a souligné Vettel. Mais si l'on n'est pas aussi impliqué dans le sport automobile que ceux qui l'aiment et le vivent, on se pose la question : "Pourquoi a-t-on encore besoin de cela aujourd'hui", a expliqué Vettel.

Selon lui, la Formule 1 a connu un essor ces dernières années et est devenue plus populaire dans le monde entier. "Mais pas en Allemagne. C'est trop cher. Il y a extrêmement de coûts liés à cela pour quelqu'un qui veut organiser une course".

GP de Singapour, circuit de la rue Marina Bay

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5