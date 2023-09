Vettel appoggia l'Audi: si spera in una spinta

La Germania è in preda a una crisi della F1. Il 2020, ad esempio, è stata l'ultima volta che si è disputata una gara su un circuito tedesco, e non c'è alcun ritorno in vista. Sebastian Vettel spera in un cambiamento grazie all'ingresso dell'Audi.

La Formula 1 continua a dare il benservito alla Germania. I tempi d'oro di Michael Schumacher, quando una tappa qui era obbligatoria, a volte anche due volte l'anno e si svolgeva regolarmente davanti a una folla esaurita, sono ormai lontani.

L'ultima volta che una gara si è svolta sul suolo tedesco è stato nel 2020, nella prima stagione Corona, quando il Nürburgring è intervenuto spontaneamente.

Da allora, non c'è più stata alcuna gara tedesca in calendario. La Formula 1 sta invece vivendo un boom negli Stati Uniti grazie al documentario di Netflix "Drive to Survive", e nel 2023 vi si svolgeranno tre gare.

Il problema in Germania non è la mancanza di interesse da parte degli organizzatori del circuito, ma l'aspetto finanziario. Non ci sono sovvenzioni statali, e sono anche poco realistiche. In passato, a causa delle alte tasse d'iscrizione, gli operatori si accontentavano di uno zero assoluto.

Sebastian Vettel spera in un possibile ritorno della Formula 1 in Germania quando l'Audi entrerà a farne parte per la stagione 2026. "Speriamo che allora ci sia una spinta", ha detto Vettel su Sky.

Ritiene che la Germania sia "forse un po' troppo realista quando si tratta di Formula 1. Penso anche che abbiamo alcune discussioni che forse sono più lontane in termini di futuro e sostenibilità".

È giusto che sia così, ha sottolineato Vettel. Ma se non si è coinvolti nel motorsport come coloro che lo amano e lo vivono, ci si pone la domanda: "Perché oggi abbiamo ancora bisogno di qualcosa del genere?

La Formula 1 ha conosciuto un'impennata negli ultimi anni ed è diventata più popolare in tutto il mondo. "Ma non in Germania. È troppo costosa. Ci sono moltissimi costi associati a chi vuole ospitare una gara".

GP di Singapore, Circuito cittadino di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 secondi

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5