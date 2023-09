Vettel apoia a Audi: Esperemos que seja um impulso

A Alemanha está a atravessar uma crise na F1. Em 2020, por exemplo, foi a última vez que se realizou uma corrida num circuito alemão e não se vislumbra qualquer regresso. Sebastian Vettel espera mudanças com a entrada da Audi.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

A Fórmula 1 continua a dar pouca importância à Alemanha. Os dias dourados de Michael Schumacher, quando uma paragem aqui era obrigatória, por vezes até duas vezes por ano, e regularmente realizada perante uma multidão esgotada, já lá vão.

A última vez que uma corrida foi realizada em solo alemão foi em 2020, na primeira temporada do Corona, quando Nürburgring interveio espontaneamente.

Desde então, não houve nenhuma corrida alemã no calendário. Em vez disso, a Fórmula 1 está a viver um boom nos EUA, graças ao documentário da Netflix "Drive to Survive", e três corridas terão lugar lá em 2023.

O problema na Alemanha não é a falta de interesse por parte dos organizadores do circuito, mas sim o aspeto financeiro. Não há financiamento estatal e este também não é realista. Por isso, no passado, devido às elevadas taxas de inscrição, os operadores ficavam satisfeitos se conseguissem um zero negro.

Sebastian Vettel espera um possível regresso da Fórmula 1 à Alemanha quando a Audi se juntar à equipa para a temporada de 2026: "Esperemos que haja um impulso nessa altura", disse Vettel na Sky.

Vettel considera que a Alemanha é "talvez um pouco realista demais no que respeita à Fórmula 1. Também acho que temos algumas discussões que talvez estejam mais avançadas em termos de futuro e sustentabilidade".

Isto está a acontecer, sublinhou Vettel. Mas se não estivermos tão envolvidos no desporto automóvel como aqueles que o amam e o vivem, perguntamo-nos: "Porque é que ainda precisamos de algo assim hoje em dia?

A Fórmula 1 registou uma subida nos últimos anos e tornou-se mais popular em todo o mundo. "Mas não na Alemanha. É demasiado cara. Há muitos custos associados a quem quer acolher uma corrida".

