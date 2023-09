Fernando Alonso en Singapur: Aston Martin era defectuoso

La pasada primavera, Fernando Alonso pensaba que tenía opciones de ganar el GP de Singapur, pero el 17 de septiembre sólo pudo ser 15º en el prestigioso GP nocturno, dejando al asturiano sin puntos en el Mundial por primera vez en la temporada de Grandes Premios 2023. ¿Qué pasó entonces?

Fernando Alonso en Suzuka: "Al principio de la carrera, el carenado de la suspensión se rompió, sospechamos que debido a restos. La pérdida de carga aerodinámica fue significativa. Ahora que sé por qué el coche se comportó de forma tan extraña en el Gran Premio, duermo un poco más tranquilo".

Alonso, de 42 años, había calificado su coche de inconducible por radio durante la carrera, algo que nunca habíamos oído decir al 32 veces ganador de un GP este año.

Alonso en el paddock del circuito de Suzuka: "Al final, no pudimos conducir a nuestro ritmo habitual debido a los daños en el coche. Además, tuvimos una parada en boxes que no fue ideal (25 segundos de parada debido a un problema con la llave de impacto en la parte trasera derecha, M.B.), me salí de la pista cuando entré en boxes, lo que me supuso una penalización de cinco segundos, y más tarde volví a salirme de la pista. Estoy convencido: sin el defecto podría haber mantenido el ritmo de los pilotos de delante".



De hecho, el campeón de Fórmula 1 de 2005 y 2006 había sido el más rápido en la tanda de resistencia del viernes.





GP de Singapur, circuito urbano de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.812 s

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, accidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandono

Esteban Ocon (F), Alpine, caja de cambios

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incluidos 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5