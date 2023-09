Fernando Alonso à Singapour : l'Aston Martin était en panne

Au printemps dernier, Fernando Alonso pensait avoir des chances de gagner le GP de Singapour. Le 17 septembre, il n'a terminé que 15e du prestigieux GP de nuit, laissant l'Asturien sans points au championnat du monde pour la première fois de la saison de Grand Prix 2023. Que s'est-il passé ?

Fernando Alonso à Suzuka : "Au début de la course, le carénage de la suspension s'est cassé, nous pensons que c'est dû à des débris. La perte d'appui a été importante. Maintenant que je sais pourquoi la voiture s'est comportée si bizarrement en Grand Prix, je dors un peu plus tranquillement".

Pendant la course, Alonso, 42 ans, avait qualifié sa voiture d'impraticable à la radio, chose que nous n'avions encore jamais entendue de la part du 32 fois vainqueur du GP cette année.

Alonso dans le paddock du circuit de Suzuka : "Finalement, nous n'avons pas pu rouler à notre rythme habituel à cause des dégâts sur la voiture. En plus de cela, mon arrêt au stand ne s'est pas déroulé de manière idéale (25 secondes d'arrêt à cause d'un problème de clé à chocs à l'arrière droit, M.B.), je suis sorti de la piste en cahotant à l'approche des stands, ce qui m'a valu une pénalité de cinq secondes, puis je suis à nouveau sorti de la piste plus tard. Je suis convaincu - sans ce défaut, j'aurais pu maintenir le rythme des leaders".



En effet, le champion de Formule 1 2005 et 2006 avait été le plus rapide vendredi en course continue.





GP de Singapour, circuit de Marina Bay Street

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5