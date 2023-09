Fernando Alonso a Singapore: l'Aston Martin era difettosa

Per la prima volta nella stagione dei GP 2023, Fernando Alonso non è riuscito a conquistare punti, finendo solo 15° nel GP notturno di Singapore. Ora lo spagnolo conferma: la sua auto da corsa Aston Martin è stata danneggiata.

La scorsa primavera, Fernando Alonso pensava di avere la possibilità di vincere il GP di Singapore, ma il 17 settembre si è classificato solo 15° nel prestigioso GP notturno, lasciando l'asturiano senza punti nel Campionato del Mondo per la prima volta nella stagione dei Gran Premi 2023. Cosa è successo allora?

Fernando Alonso a Suzuka: "All'inizio della gara, la carenatura della sospensione si è rotta, presumibilmente a causa di un detrito. La perdita di deportanza è stata significativa. Ora che so perché la macchina si è comportata in modo così strano nel Gran Premio, dormo un po' più tranquillo".

Il 42enne Alonso aveva definito la sua auto inguidabile via radio durante la gara, cosa che non avevamo mai sentito dal 32 volte vincitore di un GP quest'anno.

Alonso nel paddock del circuito di Suzuka: "Alla fine non abbiamo potuto guidare al nostro solito ritmo a causa dei danni alla vettura. Inoltre, abbiamo effettuato un pit-stop che non è andato nel migliore dei modi (25 secondi di sosta a causa di un problema con l'avvitatore della posteriore destra, M.B.), sono uscito di pista al momento del pit-stop, il che ha comportato una penalità di cinque secondi, e successivamente sono uscito di nuovo di pista. Sono convinto che senza il difetto avrei potuto tenere il ritmo dei primi".



In effetti, il campione di Formula 1 2005 e 2006 era stato il più veloce nella prova di durata del venerdì.





GP di Singapore, Circuito di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 secondi

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5