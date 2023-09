Fernando Alonso em Singapura: a Aston Martin tinha um defeito

Na primavera passada, Fernando Alonso pensou que tinha hipóteses de vencer o GP de Singapura, mas a 17 de setembro terminou apenas em 15º lugar no prestigiado GP noturno, deixando o asturiano sem pontos no Campeonato do Mundo pela primeira vez na temporada de Grandes Prémios de 2023. O que aconteceu depois?

Fernando Alonso em Suzuka: "No início da corrida, a carenagem da suspensão partiu-se, suspeitamos que devido a detritos. A perda de downforce foi significativa. Agora que sei porque é que o carro se comportou de forma tão estranha no Grande Prémio, posso dormir um pouco melhor."

Alonso, de 42 anos, tinha dito pelo rádio que o seu carro não podia ser conduzido durante a corrida, algo que nunca tínhamos ouvido do 32 vezes vencedor de GP este ano.

Alonso no paddock do Circuito de Suzuka: "No final, não pudemos conduzir ao nosso ritmo habitual devido aos danos no carro. Além disso, tivemos uma paragem nas boxes que não correu da melhor forma (25 segundos de paragem devido a um problema com a chave de impacto na traseira direita, M.B.), bati para fora da pista quando fiz a paragem, o que resultou numa penalização de cinco segundos, e mais tarde voltei a sair da pista. Estou convencido de que, sem o defeito, eu poderia ter mantido o ritmo dos pilotos da frente".



De facto, o campeão de Fórmula 1 de 2005 e 2006 tinha sido o homem mais rápido na corrida de resistência de sexta-feira.





GP de Singapura, Circuito de Rua Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 seg

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5