Red Bull Racing : Coupe des constructeurs à Suzuka ?

Dès Singapour, Red Bull Racing aurait pu défendre avec succès son titre dans la Coupe des constructeurs. Cela n'a pas marché. Deuxième chance au Japon. Max Verstappen peut garantir le titre au plus tôt au Qatar.

Red Bull Racing est en passe de remporter sa sixième Coupe des constructeurs après 2010, 2011, 2012, 2013 et 2022. L'écurie de Milton Keynes aurait pu tout régler dès Singapour, avec un doublé et un zéro pointé de son poursuivant Mercedes-Benz.

Mais il en a été autrement lors du GP de nuit : Red Bull Racing a eu du mal tout au long du week-end et a été battu pour la première fois en 2023, restant même sans podium pour la première fois de la saison.

Maintenant, une nouvelle tentative au Japon : pour s'assurer de remporter le trophée des constructeurs à Suzuka (le 17e des 22 week-ends de GP), RBR doit marquer un point de plus que Mercedes. Et Ferrari ne doit pas obtenir 23 points de championnat du monde ou plus que Red Bull Racing.

En 2022, Max Verstappen a remporté son deuxième titre de champion du monde des pilotes sur le circuit Honda de Suzuka. Un titre en 2023 sur le même circuit n'est pas possible. Max Verstappen pourra conquérir son troisième titre consécutif au plus tôt lors du week-end du GP du Qatar (sprint le 7 octobre, Grand Prix le 8 octobre).





GP de Singapour, circuit de Marina Bay Street

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5