Red Bull Racing: vittoria della Coppa Costruttori a Suzuka?

La Red Bull Racing avrebbe potuto difendere con successo il titolo della Coppa Costruttori a Singapore. Non ha funzionato. Seconda possibilità in Giappone. Max Verstappen può assicurarsi il titolo al più presto in Qatar.

La Red Bull Racing è in procinto di ottenere il sesto trionfo nella Coppa Costruttori dopo quelli del 2010, 2011, 2012, 2013 e 2022. La scuderia di Milton Keynes avrebbe potuto conquistare tutto già a Singapore, con una doppietta e un giro zero della rivale Mercedes-Benz.

Ma le cose sono andate diversamente nel GP notturno: la Red Bull Racing ha faticato per tutto il weekend ed è stata battuta per la prima volta nel 2023, rimanendo anche senza podio per la prima volta in questa stagione.

Quindi ora un nuovo tentativo in Giappone: per assicurarsi la vittoria della Coppa Costruttori a Suzuka (il 17° dei 22 weekend di GP), la RBR deve conquistare un punto in più della Mercedes. E la Ferrari non deve totalizzare 23 punti nel Mondiale o più della Red Bull Racing.

Nel 2022, Max Verstappen ha conquistato il suo secondo titolo mondiale piloti sul circuito Honda di Suzuka. Una vittoria del titolo nel 2023 sullo stesso circuito non è possibile. Max Verstappen potrà conquistare il suo terzo titolo consecutivo non prima del weekend del GP del Qatar (Sprint il 7 ottobre, Gran Premio l'8 ottobre).





GP di Singapore, Circuito cittadino di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 secondi

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5