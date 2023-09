Red Bull Racing: Vitória na Taça dos Construtores em Suzuka?

A Red Bull Racing podia ter defendido com sucesso o seu título da Taça dos Construtores em Singapura. Não deu certo. Segunda oportunidade no Japão. Max Verstappen pode garantir o título no Qatar, o mais cedo possível.

A Red Bull Racing está à beira de um sexto triunfo na Taça dos Construtores, depois de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2022. A equipa de Milton Keynes podia ter conquistado tudo logo em Singapura - com um duplo lugar e uma volta a zero da rival Mercedes-Benz.

Mas as coisas foram diferentes no GP noturno: a Red Bull Racing teve dificuldades durante todo o fim de semana e foi derrotada pela primeira vez em 2023, ficando mesmo sem um lugar no pódio pela primeira vez esta época.

Por isso, agora uma nova tentativa no Japão: para garantir a conquista da Taça dos Construtores em Suzuka (no 17º de 22 fins-de-semana de GP), a RBR tem de conquistar mais um ponto do que a Mercedes. E a Ferrari não pode marcar 23 pontos no Campeonato do Mundo ou mais do que a Red Bull Racing.

Em 2022, Max Verstappen garantiu o seu segundo título do Campeonato do Mundo de Pilotos no circuito de Suzuka da Honda. Uma conquista do título em 2023 na mesma pista não é possível. Max Verstappen pode conquistar o seu terceiro título consecutivo no fim de semana do GP do Qatar (Sprint a 7 de outubro, Grande Prémio a 8 de outubro).





GP de Singapura, Circuito de Rua de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 s

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5