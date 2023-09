Le GP du Japon à la télévision : Attention, nouveaux horaires d'entraînement !

Les trois séances d'essais libres de la catégorie reine durent en principe une heure, mais une exception sera faite pour deux week-ends de course en 2023 : sur le circuit de Suzuka (Japon) et à l'Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexique), les pilotes de Formule 1 pourront rouler pendant 90 minutes lors de la deuxième séance d'essais.

Pour le week-end du GP au Japon, il faut faire attention aux horaires d'entraînement qui sont différents de ceux habituels en raison du décalage horaire avec l'Europe - la première séance d'entraînement est difficile pour les personnes qui ne sont pas matinales, car elle commence à 4h30 (Suzuka 11h30). La deuxième séance d'entraînement, prolongée à 90 minutes, commence à 8h00 (Suzuka 15h00).

La prolongation de la deuxième séance d'entraînement a été décidée afin de procéder à des tests de pneus, car Pirelli, le fournisseur de pneus de Formule 1, veut adapter les gommes pour la saison 2024.

Le directeur de course de Pirelli, Mario Isola, a déclaré : "Pour le vendredi, chaque pilote recevra deux jeux de pneus supplémentaires du mélange C2, qui devrait offrir plus d'adhérence que le C2 utilisé cette saison. Au Mexique, nous essayerons un pneu tendre, le C4. Là aussi, chaque pilote recevra deux jeux supplémentaires pour les essais".



Les fans peuvent facilement savoir quand un pilote utilise des pneus expérimentaux : Ils ne sont pas marqués sur le côté comme les mélanges habituels des spécifications dur (blanc), mi-dur (jaune) et tendre (rouge).



Nous avons résumé pour vous les dates de diffusion les plus importantes. Nous vous tiendrons au courant de la qualification et de la course le samedi et le dimanche matin grâce à notre populaire live-ticker.





Le GP du Japon à la télévision

