Aficionados al GP de Japón: el campeón del mundo casi pisoteado

El equipo de Fórmula 1 ha vuelto a Suzuka y una vez más se confirma la impresión: los aficionados japoneses son maravillosamente tontos cuando se trata de Fórmula 1. Su locura por las carreras se refleja, por ejemplo, en la ropa extremadamente imaginativa.

Su locura por las carreras se refleja, por ejemplo, en una ropa extremadamente imaginativa: muchos se la confeccionan ellos mismos, otros compran recuerdos originales a un alto precio, que luego lucen con orgullo. Se puede ver casi de todo, desde elaboradas cabezas de caballo de tifosi japoneses hasta construcciones de alas asombrosamente detalladas como tocados.

Durante años, un japonés disfrazado de Ayrton Senna se paseó por Suzuka con un mono rojo de McLaren-Honda y, por supuesto, siempre con un casco amarillo brillante. En 2016, el brasileño Felipe Nasr no perdió la oportunidad de saludar rápidamente al Senna japonés. Garabateó más autógrafos que Nasr en todo el día y fue fotografiado innumerables veces.

No hay país en el que los aficionados elaboren tantos regalos para los pilotos. Nico Hülkenberg, piloto de Haas: "Tengo una bonita colección en casa".

Desde hace años, Sebastian Vettel recibe en Suzuka de sus fans japoneses un Daruma, uno de los amuletos de la suerte más populares en Japón. Está hecho de cartón piedra (el Daruma, no Seb) y lastrado con un peso para que no pueda caerse. De este modo, anima a la gente a levantarse de nuevo en cualquier situación.



En las figuras del daruma figuran los caracteres japoneses suerte o éxito. Un daruma se considera un ayudante en el cumplimiento de los deseos. Primero se pinta un ojo del amuleto de la suerte y se coloca en un lugar por el que se pase todos los días, si es posible. Una vez cumplido el deseo, se pinta el otro ojo. Entonces, la figura puede quemarse en un templo.



El piloto de Red Bull Daniel Ricciardo dice: "Es parte de ser un fan japonés que te hagan muchas locuras como piloto de carreras. Un tipo tenía una camiseta con él en el centro, mi fisio a la izquierda y yo a la derecha. Y en la parte inferior ponía: mejores amigos. Me pareció increíblemente bonito".



¿El regalo más loco que Daniel ha recibido de un fan? Ricciardo todavía se ríe: "¡Un recortador de nariz! No me preguntes por qué...".



El australiano continúa: "La gente es selectivamente educada y amable, pero en cuanto se trata de carreras, se vuelven locos. A veces tengo la impresión de que los aficionados japoneses saben más de ti que tú mismo. Los aficionados te esperan con fotos de escenas que ni tú mismo recuerdas".



Los aficionados esperan durante horas cerca del Hotel Suzuka para vislumbrar a una estrella. En el pasado, cuando Ayrton Senna o Michael Schumacher se dirigían a la pista de tenis, sólo podían hacerlo con un brioso sprint para evitar a la multitud. En una ocasión, Nigel Mansell se vio tan acosado por los aficionados que estuvo a punto de ser aplastado, hasta que un escaparate situado detrás de él cedió y la estrella de Williams cayó en el escaparate. Sólo a la vista de los miles de fragmentos, los aficionados recobraron el sentido.





"Pequeño travieso"

Los aficionados a la Fórmula 1 no sólo atropellan a los numerosos operadores de artículos para aficionados. También invierten mucho dinero en objetos de colección (esperemos que auténticos) como discos de freno de pilotos de GP, monos, cascos de carreras y mucho más que se pueden comprar en las tiendas del recinto del circuito de Suzuka.



Un miembro observador de la comunidad de Twitter había encontrado un modelo de túnel de viento de Sauber en una tienda junto al circuito. Fui a la tienda y, efectivamente, allí estaba.



Sauber tuiteó con un guiño: "Ese eres tú. Te hemos estado buscando por todo el mundo, travieso".



Pero pongámonos serios: ¿cómo ha acabado en Suzuka un modelo de Sauber hecho en el túnel de viento de Hinwil, en el Oberland zuriqués?



"Sólo puede haber una posibilidad", respondió a mi pregunta un portavoz de Sauber. "Debe ser el modelo de túnel de viento que Kamui Kobayashi recibió durante su etapa en Sauber".



Una rápida comprobación in situ demostró que realmente era el modelo de Kamui, aunque prestado para atraer a la gente a la tienda.



Funcionó a las mil maravillas.