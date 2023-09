Fans du GP au Japon : le champion du monde presque piétiné

Le cortège de la Formule 1 est de retour à Suzuka, et l'impression se confirme une fois de plus : les fans japonais sont merveilleusement fous en ce qui concerne la Formule 1.

Leur folie de la course se manifeste par exemple par des vêtements extrêmement imaginatifs - beaucoup les confectionnent eux-mêmes, d'autres achètent à prix d'or des souvenirs originaux qu'ils portent ensuite avec fierté. On y voit aussi bien des têtes de cheval artistiquement travaillées par des tifosi japonais que des ailes étonnamment détaillées en guise de couvre-chef.

Pendant des années, un Japonais s'est promené à Suzuka déguisé en Ayrton Senna, vêtu d'une combinaison rouge McLaren-Honda et bien sûr toujours coiffé d'un casque jaune vif. En 2016, le Brésilien Felipe Nasr n'a pas manqué de dire rapidement bonjour au Japonais Senna. Ce dernier a gribouillé plus d'autographes que Nasr tout au long de la journée et a été photographié un nombre incalculable de fois.

Il n'existe aucun pays où les fans confectionnent autant de cadeaux pour les pilotes. Le pilote Haas Nico Hülkenberg : "J'ai une belle collection à la maison".

Pendant des années, à Suzuka, Sebastian Vettel a reçu de ses fans japonais un Daruma, l'un des porte-bonheur les plus populaires au Japon. Il est en papier mâché (le Daruma, pas Seb) et est lesté pour éviter qu'il ne tombe. Il donne ainsi le courage de se redresser en toute situation.



Les caractères japonais "chance" et "succès" sont inscrits sur les Daruma. Un Daruma est considéré comme une aide à la réalisation des vœux. On commence par colorier un œil du porte-bonheur et on le place à un endroit où l'on passe si possible tous les jours. Si le vœu est exaucé, l'autre œil est peint. La figurine peut ensuite être brûlée dans un temple.



Le pilote Red Bull Daniel Ricciardo raconte : "Cela fait partie des fans japonais qu'en tant que pilote de course, on te donne plein de choses folles. L'un d'entre eux a fait imprimer un t-shirt sur lequel on le voyait au milieu, avec mon physio à gauche et moi à droite. Et en bas, il était écrit - meilleurs amis. J'ai trouvé ça incroyablement mignon".



La pièce la plus folle que Daniel ait jamais reçue en cadeau d'un fan ? Ricciardo en rit encore aujourd'hui : "Une pince à nez ! Ne me demande pas pourquoi ..."



L'Australien poursuit : "Les gens sont sélectionnés pour leur politesse et leur gentillesse, mais dès qu'il s'agit de course, ils deviennent fous. J'ai parfois l'impression que les fans japonais en savent plus sur toi que toi-même. Les fans t'attendent avec des photos de scènes dont tu ne te souviens même plus".



Les fans patientent pendant des heures aux abords de l'hôtel Suzuka, dans l'espoir d'apercevoir une star. Autrefois, lorsqu'Ayrton Senna ou Michael Schumacher se rendaient sur le court de tennis, ils ne pouvaient le faire qu'en sprintant courageusement pour éviter la foule. Une fois, Nigel Mansell a été tellement pressé par des fans qu'il a failli être écrasé - jusqu'à ce qu'une vitrine cède derrière lui et que la star de Williams tombe dans l'étalage. Ce n'est que face à des milliers de débris que les fans sont revenus à la raison.





"Vilaine petite chose"

Les amateurs de Formule 1 ne se contentent pas de courir après les nombreux exploitants d'articles de fans. Ils investissent également beaucoup d'argent dans des objets de collection (que l'on espère authentiques) tels que des disques de frein de GP, des combinaisons, des casques de course et bien d'autres choses encore, en vente dans les boutiques situées sur le site du circuit de Suzuka.



Un membre attentif de la communauté Twitter avait trouvé une maquette de soufflerie de Sauber dans un magasin situé juste à côté du circuit ! Je me suis rendu dans le magasin à l'époque, et effectivement, la bonne pièce était là.



Sauber a tweeté à ce sujet avec un clin d'œil : "C'est toi. Nous t'avons cherché dans le monde entier, vilaine petite chose".



Mais soyons sérieux : comment une maquette de soufflerie de Sauber est-elle arrivée à Suzuka depuis Hinwil, dans l'Oberland zurichois ?



"Il ne peut y avoir qu'une seule possibilité", a répondu un porte-parole de Sauber à ma question. "Il doit s'agir du modèle de soufflerie que Kamui Kobayashi a reçu lorsqu'il était chez Sauber".



Une rapide vérification sur place a montré qu'il s'agissait bien du modèle de Kamui, mais prêté pour attirer les gens dans le magasin.



Ça a bien marché.