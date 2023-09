I tifosi del GP in Giappone: il campione del mondo quasi calpestato

La squadra di Formula 1 è tornata a Suzuka e ancora una volta l'impressione è stata confermata: i tifosi giapponesi sono meravigliosamente folli quando si tratta di Formula 1.

La loro follia per le corse si riflette, ad esempio, in un abbigliamento estremamente fantasioso: molti lo confezionano da soli, altri acquistano a caro prezzo cimeli originali che poi indossano con orgoglio. Si può vedere di tutto, dalle teste di cavallo elaborate dei tifosi giapponesi alle costruzioni di ali incredibilmente dettagliate come copricapo.

Per anni, un giapponese vestito da Ayrton Senna ha girato per Suzuka in tuta rossa McLaren-Honda e, naturalmente, sempre con un casco giallo brillante. Nel 2016, il brasiliano Felipe Nasr non ha perso l'occasione di salutare velocemente il giapponese Senna. Ha scarabocchiato più autografi di Nasr per tutto il giorno ed è stato fotografato innumerevoli volte.

Non esiste un Paese in cui i fan confezionino così tanti regali per i piloti. Il pilota della Haas Nico Hülkenberg: "Ho una bella collezione a casa".

Per anni, Sebastian Vettel ha ricevuto un Daruma, uno dei portafortuna più popolari in Giappone, dai suoi fan giapponesi a Suzuka. È fatto di cartapesta (il Daruma, non Seb) ed è appesantito da un peso in modo che non possa cadere. In questo modo, incoraggia le persone a rialzarsi in qualsiasi situazione.



Sulle figure del daruma compaiono i caratteri giapponesi della fortuna o del successo. Un daruma è considerato un aiutante nella realizzazione dei desideri. Per prima cosa si dipinge un occhio del portafortuna e lo si colloca in un luogo dove si passa ogni giorno, se possibile. Una volta che il desiderio si è avverato, si dipinge l'altro occhio. Poi la figura può essere bruciata in un tempio.



Il pilota della Red Bull Daniel Ricciardo ha dichiarato: "È parte dell'essere un fan giapponese che ti fa fare un sacco di cose folli come pilota da corsa. Un tizio aveva una maglietta con lui al centro, il mio fisioterapista a sinistra e io a destra. In basso c'era scritto: "Migliori amici". Ho pensato che fosse incredibilmente carino".



L'oggetto più assurdo che Daniel abbia mai ricevuto da un fan? Ricciardo si sta ancora rotolando dalle risate: "Un taglia-naso! Non chiedetemi perché...".



L'australiano continua: "Le persone sono selettivamente educate e gentili, ma non appena si parla di corse, impazziscono. A volte ho l'impressione che i tifosi giapponesi sappiano più cose di te. I fan ti aspettano con foto di scene che tu stesso non ricordi".



I fan aspettano per ore vicino all'Hotel Suzuka per intravedere una star. In passato, quando Ayrton Senna o Michael Schumacher si dirigevano verso il campo da tennis, potevano farlo solo con una volata per evitare la folla. Una volta Nigel Mansell fu talmente assalito dai fan da essere quasi schiacciato, finché una vetrina dietro di lui non cedette e la stella della Williams cadde nell'esposizione. Solo di fronte a un migliaio di frammenti, i tifosi tornarono in sé.





"Piccolo birbante"

I tifosi della Formula 1 non si limitano a mettere in difficoltà i numerosi gestori di articoli per i tifosi. Investono anche molto denaro in oggetti da collezione (che si spera siano autentici) come dischi dei freni dei piloti del GP, tute, caschi da corsa e molto altro che possono essere acquistati nei negozi del circuito di Suzuka.



Un membro attento della comunità di Twitter ha trovato un modello della Sauber in galleria del vento in un negozio proprio vicino al circuito! Mi sono recato al negozio e, come è ovvio, l'ho trovato.



Sauber ha twittato con un occhiolino: "Sei tu. Ti abbiamo cercato in tutto il mondo, piccolo birbante".



Ma passiamo alle cose serie: come ha fatto un modello della Sauber proveniente dalla galleria del vento di Hinwil, nell'Oberland zurighese, a finire a Suzuka?



"Può esserci solo una possibilità", ha risposto un portavoce della Sauber alla mia domanda. "Deve essere il modello della galleria del vento che Kamui Kobayashi ha ricevuto durante il suo periodo alla Sauber".



Un rapido controllo sul posto ha dimostrato che si trattava davvero del modello di Kamui, anche se prestato per attirare la gente nel negozio.



Ha funzionato alla grande.