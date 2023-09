Fãs do GP do Japão: o campeão do mundo quase foi espezinhado

O pelotão de Fórmula 1 regressou a Suzuka e, mais uma vez, a impressão confirma-se: os adeptos japoneses são maravilhosamente tolos no que diz respeito à Fórmula 1.

A sua loucura pelas corridas reflecte-se, por exemplo, em roupas extremamente imaginativas - muitos fazem-nas eles próprios, outros compram memorabilia original a grande custo, que depois usam com orgulho. Pode ver-se quase tudo, desde cabeças de cavalo elaboradamente trabalhadas de tifosi japoneses a construções de asas espantosamente pormenorizadas como chapelaria.

Durante anos, um japonês vestido de Ayrton Senna andou por Suzuka com um macacão vermelho da McLaren-Honda e, claro, sempre com um capacete amarelo brilhante. Em 2016, o brasileiro Felipe Nasr não perdeu a oportunidade de cumprimentar rapidamente o japonês Senna. Ele deu mais autógrafos do que Nasr durante todo o dia e foi fotografado inúmeras vezes.

Não há nenhum país onde os fãs façam tantos presentes para os pilotos. Nico Hülkenberg, piloto da Haas: "Tenho uma bela coleção em casa".

Durante anos, Sebastian Vettel recebeu um Daruma, um dos amuletos da sorte mais populares no Japão, dos seus fãs japoneses em Suzuka. É feito de papel maché (o Daruma, não o Seb) e tem um peso para não cair. Desta forma, incentiva as pessoas a levantarem-se em qualquer situação.



Nas figuras do daruma encontram-se os caracteres japoneses sorte ou sucesso. O daruma é considerado como um ajudante na realização dos desejos. Primeiro, pinta-se um olho do amuleto da sorte e coloca-se num local por onde se passa todos os dias, se possível. Quando o desejo se realiza, o outro olho é pintado. Depois, a figura pode ser queimada num templo.



O piloto da Red Bull, Daniel Ricciardo, diz: "Faz parte do facto de se ser fã dos japoneses receber muitas coisas malucas como piloto de corridas. Um tipo tinha uma t-shirt estampada com ele no meio, com o meu fisioterapeuta à esquerda e eu à direita. E no fundo dizia - melhores amigos. Achei que era incrivelmente giro".



O item mais louco que Daniel já recebeu de um fã? Ricciardo ainda hoje se está a rir: "Um aparador de nariz! Não me perguntem porquê..."



O australiano continua: "As pessoas são seletivamente educadas e gentis, mas assim que se trata de corridas, ficam loucas. Por vezes, tenho a impressão de que os fãs japoneses sabem mais sobre nós do que nós próprios. Os fãs esperam por nós com fotografias de cenas de que nem nos lembramos".



Os fãs esperam durante horas junto ao Hotel Suzuka para verem uma estrela. No passado, quando Ayrton Senna ou Michael Schumacher se dirigiam para o campo de ténis, só o conseguiam fazer com um sprint para evitar a multidão. Uma vez, Nigel Mansell foi tão assediado pelos fãs que quase foi esmagado - até que uma montra atrás dele cedeu e a estrela da Williams caiu na montra. Só perante mil estilhaços é que os adeptos ganharam juízo.





"Seu maroto"

Os adeptos da Fórmula 1 não se limitam a espezinhar os numerosos operadores de artigos de fãs. Também investem muito dinheiro em objectos de coleção (esperemos que genuínos), como discos de travão de pilotos de GP, fatos de macaco, capacetes de corrida e muito mais, que podem ser comprados nas lojas no recinto do Circuito de Suzuka.



Um membro observador da comunidade do Twitter encontrou um modelo de túnel de vento da Sauber numa loja mesmo ao lado do circuito! Fui à loja e, de facto, lá estava ele.



A Sauber tweetou com uma piscadela de olho: "São vocês. Procurámos-te por todo o mundo, seu maroto".



Mas vamos falar a sério: como é que um modelo de Sauber em túnel de vento de Hinwil, no Oberland de Zurique, acabou em Suzuka?



"Só pode haver uma possibilidade", respondeu um porta-voz da Sauber à minha pergunta. "Deve ser o modelo de túnel de vento que Kamui Kobayashi recebeu durante o seu tempo na Sauber."



Uma verificação rápida no local mostrou que era realmente o modelo de Kamui - embora emprestado para atrair as pessoas para a loja.



Funcionou lindamente.