Max Verstappen: "No me importa cuándo ocurra".

Es muy probable que Max Verstappen, estrella de Red Bull Racing, consiga su tercer título consecutivo de campeón del mundo de pilotos a principios de octubre. Se convertirá en el undécimo piloto con once títulos o más en la categoría reina y en el quinto piloto que gana tres títulos o más seguidos (después de Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton).

Dependiendo de cómo vaya el Gran Premio de Japón, Verstappen podría incluso convertirse en el primer piloto de Fórmula 1 en cimentar su título en un sprint sabatino el 7 de octubre.

El 47 veces ganador de un GP ha tenido un fin de semana difícil: las cosas no fueron en absoluto según lo previsto en Singapur. Su racha de diez victorias consecutivas en GP ha llegado a su fin, Red Bull Racing fue derrotado por primera vez en 2023 (Carlos Sainz ganó con Ferrari), y también por primera vez esta temporada, ningún piloto de Red Bull Racing subió al podio.

Max Verstappen mantiene la calma ante la posibilidad de ganar el título, como demostró durante su ronda con los medios de comunicación en el circuito de Suzuka: "No me importa cuándo suceda, si es un sábado o un domingo. Sé que ocurrirá tarde o temprano, así que no me preocupa".



Luego, el holandés de 25 años sonríe: "Quizá ganar el título el sábado no sería tan malo, entonces tendríamos más tiempo para una juerga. Sin embargo, mi tiempo de reacción probablemente no sería tan bueno el domingo al comienzo del Gran Premio".



"Todo el equipo puede estar muy orgulloso de lo que se ha creado en 2023. Nuestro objetivo era defender con éxito los dos títulos y estamos cerca de conseguirlo. Sería bonito conseguir ganar la Copa de Constructores aquí, en el circuito de Honda."



En 2022, Verstappen se proclamó bicampeón con su victoria en Suzuka. Una carrera después, el triunfo en la Copa de Constructores también estaba en el bolsillo, en el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas (COTA) en Austin/Texas.





Los 17 múltiples campeones del mundo de Fórmula 1

7 títulos

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 títulos

Juan Manuel Fangio (RA)



4 títulos

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 títulos

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 títulos

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)