Max Verstappen : "Je me fiche de savoir quand ça va arriver".

La star de Red Bull Racing, Max Verstappen, assurera très probablement début octobre son troisième titre consécutif de champion du monde des pilotes. Il deviendra le onzième pilote à remporter onze titres ou plus dans la catégorie reine et seulement le cinquième pilote à remporter trois titres ou plus à la suite (après Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton).

Selon le déroulement du Grand Prix du Japon, Verstappen pourrait même devenir, le 7 octobre, le premier pilote de Formule 1 à cimenter son titre lors d'un sprint le samedi.

Le vainqueur de 47 GP a connu un week-end difficile : à Singapour, tout ne s'est pas passé comme prévu. Sa série de dix victoires consécutives en GP a pris fin, Red Bull Racing a été battu pour la première fois en 2023 (Carlos Sainz s'est imposé avec Ferrari) et, pour la première fois également cette saison, aucun pilote de Red Bull Racing n'est monté sur le podium.

Max Verstappen reste serein en ce qui concerne le titre, comme il l'a montré lors de son tour de presse sur le circuit de Suzuka : "Je me fiche de savoir quand cela arrivera, que ce soit un samedi ou un dimanche. Je sais que cela arrivera tôt ou tard, donc je ne me fais pas de souci à ce sujet".



Puis le Néerlandais de 25 ans sourit : "Peut-être qu'un titre le samedi ne serait pas si mal, cela nous laisserait plus de temps pour faire la fête. Mais mon temps de réaction ne serait sans doute pas aussi bon dimanche au départ du Grand Prix".



"Toute l'équipe peut être très fière de ce qui a été créé en 2023. Notre objectif était de défendre avec succès les deux titres, et nous sommes sur le point d'y parvenir. Ce serait bien de remporter la coupe des constructeurs ici, sur le circuit de Honda".



En 2022, Verstappen est devenu double champion en s'imposant à Suzuka. Une course plus tard, le triomphe dans la Coupe des constructeurs était également dans la poche, dans le cadre du Grand Prix des Etats-Unis sur le Circuit of the Americas (COTA) à Austin, au Texas.





Les 17 champions du monde multiples de Formule 1

7 titres

Michael Schumacher (Allemagne), Lewis Hamilton (Grande-Bretagne)



5 titres

Juan Manuel Fangio (RA)



4 titres

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 titres

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 titres

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)