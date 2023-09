Max Verstappen: "Non mi interessa quando succederà".

È molto probabile che Max Verstappen, stella della Red Bull Racing, si aggiudichi il suo terzo titolo mondiale piloti consecutivo all'inizio di ottobre. Diventerà l'undicesimo pilota con undici o più titoli nella classe regina e solo il quinto pilota a vincere tre o più titoli di fila (dopo Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton).

A seconda di come andrà il Gran Premio del Giappone, Verstappen potrebbe anche diventare il primo pilota di Formula Uno a consolidare il suo titolo in un sabato di volata il 7 ottobre.

Il 47 volte vincitore di un GP ha avuto un fine settimana difficile: a Singapore le cose non sono andate secondo i piani. La sua serie di dieci vittorie consecutive è terminata, la Red Bull Racing è stata battuta per la prima volta nel 2023 (Carlos Sainz ha vinto con la Ferrari) e per la prima volta in questa stagione nessun pilota della Red Bull Racing è salito sul podio.

Max Verstappen rimane tranquillo riguardo alla vittoria del titolo, come ha dimostrato durante il suo giro mediatico sul circuito di Suzuka: "Non mi interessa quando accadrà, se di sabato o di domenica. So che prima o poi succederà, quindi non me ne preoccupo".



Poi il 25enne olandese sorride: "Forse vincere il titolo di sabato non sarebbe così male, così avremmo più tempo per abbuffarci. Tuttavia, probabilmente il mio tempo di reazione non sarebbe così buono domenica alla partenza del Gran Premio".



"L'intero team può essere molto orgoglioso di ciò che è stato creato nel 2023. Il nostro obiettivo era difendere con successo entrambi i titoli e ci siamo quasi riusciti. Sarebbe bello riuscire a vincere la Coppa Costruttori qui sul circuito della Honda".



Nel 2022, Verstappen si è laureato due volte campione con la vittoria a Suzuka. Una gara più tardi, anche il trionfo nella Coppa Costruttori era in tasca, al Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuito delle Americhe (COTA) ad Austin/Texas.





I 17 pluricampioni del mondo di Formula 1

7 titoli

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 titoli

Juan Manuel Fangio (RA)



4 titoli

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 titoli

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 titoli

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)