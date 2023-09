Max Verstappen: "Não me interessa quando é que vai acontecer".

O Campeão do Mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, está no bom caminho para o terceiro título consecutivo, apesar de o fim de semana do GP de Singapura ter sido dececionante. O holandês mantém-se completamente descontraído.

Max Verstappen, estrela da Red Bull Racing, tem grandes probabilidades de conquistar o seu terceiro título consecutivo no campeonato do mundo de pilotos no início de outubro. Tornar-se-á o décimo primeiro piloto com onze ou mais títulos na categoria rainha e apenas o quinto piloto a conquistar três ou mais títulos consecutivos (depois de Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton).

Dependendo de como correr o Grande Prémio do Japão, Verstappen poderá mesmo tornar-se o primeiro piloto de Fórmula 1 a cimentar o seu título num sprint de sábado, a 7 de outubro.

O vencedor de 47 GPs teve um fim de semana difícil: as coisas não correram de acordo com o plano em Singapura. A sua série de dez vitórias consecutivas em GP chegou ao fim, a Red Bull Racing foi derrotada pela primeira vez em 2023 (Carlos Sainz venceu com a Ferrari) e, também pela primeira vez nesta temporada, nenhum piloto da Red Bull Racing esteve no pódio.

Max Verstappen mantém-se tranquilo quanto à conquista do título, como demonstrou durante a ronda de imprensa no circuito de Suzuka: "Não me interessa quando acontece, se é num sábado ou num domingo. Sei que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, por isso não me preocupo com isso".



Depois, o holandês de 25 anos sorri: "Talvez ganhar o título no sábado não fosse assim tão mau, pois assim teríamos mais tempo para uma bebedeira. No entanto, o meu tempo de reação provavelmente não seria tão bom no domingo, no início do Grande Prémio".



"Toda a equipa pode estar muito orgulhosa do que foi criado em 2023. O nosso objetivo era defender com sucesso os dois títulos e estamos perto de o conseguir. Seria bom conseguir vencer a Taça dos Construtores aqui no circuito da Honda."



Em 2022, Verstappen sagrou-se bicampeão com a sua vitória em Suzuka. Uma corrida mais tarde, o triunfo na Taça dos Construtores também estava no papo, no Grande Prémio dos EUA no Circuito das Américas (COTA) em Austin/Texas.





Os 17 campeões mundiais múltiplos da Fórmula 1

7 títulos

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 títulos

Juan Manuel Fangio (RA)



4 títulos

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 títulos

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 títulos

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)