13 títulos mundiales: los éxitos de Red Bull Racing

En Japón, Red Bull Racing se hizo con el triunfo en la Copa de Constructores, sexta victoria (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023). En el próximo fin de semana del GP de Catar, con Sprint el 7 de octubre y Gran Premio el 8, Max Verstappen puede ganar su tercer título consecutivo de Campeón del Mundo de Pilotos. De este modo, Red Bull Racing alcanzará ya los 13 títulos mundiales en la categoría reina.

Red Bull Racing marcó otro hito en el Gran Premio de Japón 2023: sexto triunfo en la Copa de Constructores. En Canadá, RBR celebró su victoria número 100 en la categoría reina. Ninguna escudería de Fórmula 1 ha llegado tan lejos en tan poco tiempo. Y ya a principios de octubre, Max Verstappen puede asegurarse su tercer título consecutivo de campeón del mundo de pilotos con Red Bull Racing con un podio en el Sprint de Catar.

Red Bull Racing ha ganado 15 de las 16 carreras de la temporada 2023, sufriendo únicamente una derrota en Singapur. Y de las últimas 27 rondas del Campeonato del Mundo, ¡RBR ha ganado ya 25! Sólo George Russell interfirió en Brasil 2022 y Carlos Sainz en Singapur 2023.

Red Bull Racing cuenta ahora con 107 victorias en Grandes Premios (5º en la lista de victorias de equipos de todos los tiempos por detrás de Ferrari con 243 victorias, McLaren 183, Mercedes 125 y Williams 114).

Red Bull Racing entró en la categoría reina en 2005, con Sebastian Vettel ganando por primera vez para el equipo de Milton Keynes en China en 2009, y ahora tiene 257 trofeos entre los tres primeros de 363 apariciones, además de 93 mejores vueltas de carrera y 92 pole positions. Ninguna escudería de GP ha logrado tanto en tan poco tiempo desde su debut.



En comparación, en el mismo periodo, de China 2009 a Japón 2023, la orgullosa Ferrari sólo consiguió 34 victorias.



RBR consiguió seis victorias en la Copa de Constructores en 18 años de carreras de Fórmula 1 y seis títulos de Campeón del Mundo de Pilotos hasta ahora (Sebastian Vettel 2010 a 2013, Max Verstappen 2021 y 2022). De este periodo, Ferrari solo puede presumir de dos títulos de marcas (2007 y 2008) y un título mundial de pilotos (2007 con Kimi Räikkönen).



Mercedes-Benz compitió en la categoría reina en la década de 1950 y regresó oficialmente en 2012. Cuando la Fórmula 1 entró en la era de los turbohíbridos, la marca de la estrella dominó durante años, sobre todo gracias a unos motores excepcionales: Ocho títulos de constructores seguidos, de 2014 a 2021, 112 victorias en ese lapso.



Red Bull Racing tuvo que conformarse con su socio Renault, que no había dado el paso a la nueva era de los motores. Solo con Honda las cosas empezaron a mejorar para RBR.





Los inicios

Lo que muchos aficionados ya no saben es que las raíces de Red Bull Racing se remontan a Sir Jackie Stewart. Pues la historia de Red Bull Racing comienza con "Stewart Grand Prix". Pero el equipo de la antigua estrella de Tyrrell sólo bailó durante tres veranos. El tricampeón de Fórmula 1 vendió la escudería a Ford a finales de 1999, la corporación estadounidense la convirtió en Jaguar, y enseguida se quedó atrás durante años. Al cabo de cinco años, Ford se hartó y buscó compradores.



Dietrich Mateschitz, copropietario de Red Bull, vio la oportunidad de convertir el equipo en una escudería ganadora. Nombró a Christian Horner jefe del equipo y, a partir de 2005, la antigua escudería Jaguar pasó a llamarse Red Bull Racing. En su primer año, RBR consiguió más puntos que Jaguar en los dos años anteriores.



Otro escocés desempeñó un papel fundamental: David Coulthard. No sólo aportó su experiencia, sino que también pudo ayudar a traer a Milton Keynes en noviembre de 2005 al hombre que iba a sentar las bases de once títulos mundiales: el reconocido mejor técnico de Fórmula 1 de la actualidad, Adrian Newey.



Avance en Mónaco 2006: David Coulthard en tercer lugar en Montecarlo. Curioso que Red Bull Racing anunciara la nueva película de Superman en esta carrera. Así, Coulthard se convirtió en el primer piloto de Fórmula 1 en subir al podio tras una carrera del Campeonato del Mundo con una capa de superhéroe.



Entre bastidores, Newey estaba cambiando las cosas. El inglés cuenta en su libro "How to Build a Car": "En las primeras reuniones sentí resistencia, en el sentido de -ya sabemos lo que tenemos que hacer-. Lo más preocupante fue que uno de los principales ingenieros dijo: 'Nosotros en Jaguar...'. Cuando quedó claro que nada iba a cambiar, despedí a tres ingenieros y por fin algo se movió".





La era Vettel

En 2007, el modelo RB3, el primer coche diseñado por Adrian Newey, salió a la pista. Red Bull Racing, que había utilizado motores Cosworth en 2005 y Ferrari en 2006, trabajaba ahora con Renault.



Mark Webber se unió al equipo junto a David Coulthard. El australiano estuvo a punto de ganar el GP de Japón, empapado por la lluvia, pero durante una fase de coche de seguridad fue recortado por el mismo hombre que sustituiría a Coulthard y se convertiría en tetracampeón del mundo para Red Bull Racing: Sebastian Vettel.



Adrian Newey: "Los dos se complementaban a la perfección. Mark tenía un excelente sentido de la aerodinámica. Y Seb era muy fuerte en mecánica, motor y neumáticos. No se puede tener mejor técnico".



Durante años, Red Bull Racing fue mal considerado en el paddock como un equipo divertido: la música más alta, el marketing más inteligente, las mujeres más bellas, la mirada humorística sobre el deporte en forma de periódico del paddock. No fue hasta 2009 cuando la competición se dio cuenta de lo en serio que se tomaba Dietrich Mateschitz lo de la voluntad de triunfar: RBR empezó a ganar carreras. El pistoletazo de salida fue un uno-dos en China, Vettel por delante de Webber.



En 2010, tanto Webber como Vettel tuvieron opciones de ganar el título. Webber perdió puntos importantes con un ride-out en Corea del Sur, en la misma carrera Vettel se retiró debido a un fallo del motor, Fernando Alonso dice "grazie" en el Ferrari y ganó. Pero en el final del mundial de Abu Dhabi, el mando de Ferrari se concentró en Webber para proteger la posición de Alonso, el outsider Vettel se benefició y lideró el mundial cuando importaba, al final.



Vettel se convirtió en el campeón más joven de la Fórmula 1 con su victoria en el dramático final del circuito de Yas Marina en 2010.



Gracias a una aerodinámica sobresaliente y a una buena estrategia de carrera, gracias al talento de una década de Vettel y a un sólido Webber, se sucedieron título tras título: Vettel se proclamó campeón del mundo cuatro veces seguidas, RBR ganó cuatro Campeonatos de Constructores seguidos en paralelo (2010-2013).





La era Verstappen

La máquina del éxito se paró a principios de 2014, cuando el equipo entró en la era turbo: Renault se pasó con el desarrollo. En 2015, quedó claro que ni el mejor chasis podía compensar las carencias causadas por los decepcionantes motores Renault. Ni el rendimiento ni la estabilidad eran los adecuados. Por primera vez desde 2008, no se ganó ninguna carrera.



En 2016, como en 2014, Ricciardo terminó tercero por detrás de los casi imbatibles pilotos de Mercedes Nico Rosberg y Lewis Hamilton. En primavera, el desventurado Daniil Kvyat fue sustituido por el diamante en bruto Max Verstappen, y el holandés lo agradeció ganando la primera carrera para Red Bull Racing, en España.



En 2017, Red Bull Racing no arrancó hasta principios de verano, con Max Verstappen y Daniel Ricciardo sufriendo la fragilidad de los motores Renault. Cuando el coche funcionaba, RBR estaba en la música: Ricciardo aguantó el tipo en el caótico GP de Azerbaiyán y triunfó, Verstappen ganó en Malasia y México.



En 2018, la tendencia ascendente se confirmó: cuatro victorias (Ricciardo en China y Mónaco, Verstappen en Austria y México), en realidad deberían haber sido cinco, si Max no hubiera tropezado con Esteban Ocon en Brasil.





Llega Honda

A partir de 2019, Red Bull Racing tuvo por primera vez un verdadero socio de fábrica: Honda. Max Verstappen terminó tercero en el Campeonato del Mundo tanto en 2019 como en 2020, ganando otras cinco carreras en ese tiempo.



Luego, en 2021, la coronación del holandés: el primer título mundial de Max Verstappen, tras el dramático final en Abu Dhabi.



En 2022, Max siguió con su segundo título mundial de pilotos en Japón, y Red Bull Racing capturó su primer trofeo de constructores en nueve años en el Gran Premio de Estados Unidos, un día después de la muerte de "Mr. Red Bull" Dietrich Mateschitz.



Otro título mundial, un día de música de los Rolling Stones en el box de RBR, el equipo en vaqueros: a Didi Mateschitz le habría encantado ese día.



En 2023, Red Bull Racing y Max Verstappen partieron temprano hacia una exitosa defensa del título. Max: "Tenemos un coche aún más fuerte que el año pasado".



Y este vuelo de la fantasía está lejos de terminar: con el telón de fondo de las regulaciones estables, Red Bull Racing probablemente será el equipo a batir en 2024 y 2025 también.





Copa de Constructores: los ganadores

1958 Vanvall

1959 Cooper

1960 Cooper

1961 Ferrari

1962 BRM

1963 Lotus

1964 Ferrari

1965 Lotus

1966 Brabham

1967 Brabham

1968 Lotus

1969 Matra

1970 Lotus

1971 Tyrrell

1972 Lotus

1973 Lotus

1974 McLaren

1975 Ferrari

1976 Ferrari

1977 Ferrari

1978 Lotus

1979 Ferrari

1980 Williams

1981 Williams

1982 Ferrari

1983 Ferrari

1984 McLaren

1985 McLaren

1986 Williams

1987 Williams

1988 McLaren

1989 McLaren

1990 McLaren

1991 McLaren

1992 Williams

1993 Williams

1994 Williams

1995 Benetton

1996 Williams

1997 Williams

1998 McLaren

1999 Ferrari

2000 Ferrari

2001 Ferrari

2002 Ferrari

2003 Ferrari

2004 Ferrari

2005 Renault

2006 Renault

2007 Ferrari

2008 Ferrari

2009 BrawnGP

2010 Red Bull Racing

2011 Red Bull Racing

2012 Red Bull Racing

2013 Red Bull Racing

2014 Mercedes

2015 Mercedes

2016 Mercedes

2017 Mercedes

2018 Mercedes

2019 Mercedes

2020 Mercedes

2021 Mercedes

2022 Red Bull Racing

2023 Red Bull Racing





Red Bull Racing - los pilotos

2005: David Coulthard (GB), Christian Klien (A), Tonio Liuzzi (I)

2006: David Coulthard, Christian Klien, Robert Doornbos (NL)

2007: David Coulthard, Mark Webber (AUS)

2008: David Coulthard, Mark Webber

2009: Sebastian Vettel (D), Mark Webber

2010: Sebastian Vettel, Mark Webber

2011: Sebastian Vettel, Mark Webber

2012: Sebastian Vettel, Mark Webber

2013: Sebastian Vettel, Mark Webber

2014: Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo (AUS)

2015: Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat (RU)

2016: Daniel Ricciardo, Kvyat, Max Verstappen (NL)

2017: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2018: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2019: Max Verstappen, Pierre Gasly (F), Alex Albon (T)

2020: Max Verstappen, Albon

2021: Max Verstappen, Sergio Pérez (MEX)

2022: Verstappen, Pérez

2023: Verstappen, Pérez



Red Bull Racing - los motores

2005: Cosworth

2006: Ferrari

2007-2018: Renault

Desde 2019: Honda



Red Bull Racing: el balance provisional

6 Títulos de campeón del mundo de pilotos (Vettel 2010-2013, Verstappen 2021/2022).

6 Copas de Constructores (2010-2013, 2022 y 2023)

363 Grandes Premios

92 pole positions

93 mejores vueltas en carrera

107 victorias

28 dobles victorias

257 podios

6187 vueltas en cabeza

7011 puntos en el Campeonato del Mundo