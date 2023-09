13 titres de champion du monde : le palmarès de Red Bull Racing

Au Japon, Red Bull Racing a remporté la Coupe des constructeurs, sa sixième victoire (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 et 2023). Lors du prochain week-end du GP du Qatar, avec le sprint le 7 octobre et le Grand Prix le 8, Max Verstappen peut remporter son troisième titre de champion du monde des pilotes consécutif. Red Bull Racing comptera ainsi déjà 13 titres de champion du monde dans la catégorie reine.

Red Bull Racing a franchi une nouvelle étape lors du Grand Prix du Japon 2023 : sixième triomphe dans la Coupe des constructeurs. Au Canada, RBR a déjà pu se réjouir de sa 100e victoire dans la catégorie reine. Aucune écurie de Formule 1 n'est allée aussi loin en moins de temps. Et dès le début du mois d'octobre, Max Verstappen peut assurer son troisième titre de champion du monde des pilotes consécutif avec Red Bull Racing en montant sur le podium lors du sprint du Qatar.

Red Bull Racing a remporté 15 des 16 courses de la saison 2023, ne s'inclinant qu'à Singapour. Et sur les 27 dernières courses du championnat du monde, RBR en a gagné 25 entre-temps ! Seul George Russell s'est interposé au Brésil en 2022 et Carlos Sainz à Singapour en 2023.

Red Bull Racing compte désormais 107 victoires en GP (au 5e rang du classement éternel des équipes victorieuses, derrière Ferrari avec 243 victoires, McLaren 183, Mercedes 125 et Williams 114).

Red Bull Racing est entré dans la catégorie reine en 2005, Sebastian Vettel s'est imposé pour la première fois en 2009 en Chine pour l'équipe de Milton Keynes, et compte désormais 257 trophées des trois premiers sur 363 participations, ainsi que 93 meilleurs tours en course et 92 pole positions. Aucune écurie de GP n'a réalisé autant en si peu de temps depuis ses débuts.



A titre de comparaison : dans le même temps, c'est-à-dire de la Chine 2009 au Japon 2023, la fière Ferrari n'a remporté que 34 victoires.



En 18 ans de Formule 1, RBR a remporté six coupes des constructeurs et jusqu'à présent six titres de champion du monde des pilotes (Sebastian Vettel de 2010 à 2013, Max Verstappen en 2021 et 2022). Sur cette période, Ferrari ne compte que deux titres de marque (2007 et 2008) et un titre de champion du monde des pilotes (2007 avec Kimi Räikkönen).



Mercedes-Benz a participé à la catégorie reine dès les années 1950 et a officiellement fait son retour en 2012. Lorsque la Formule 1 est entrée dans l'ère du turbohybride, la marque à l'étoile a dominé pendant des années, principalement grâce à d'excellents moteurs : Huit titres de constructeurs consécutifs, de 2014 à 2021, 112 victoires durant cette période.



Red Bull Racing a alors dû se contenter de son partenaire Renault, qui n'a pas su franchir le pas vers la nouvelle ère des moteurs. Ce n'est qu'avec le partenaire Honda que la situation s'est améliorée pour RBR.





Les débuts

Ce que beaucoup de fans ne savent plus, c'est que les racines de Red Bull Racing remontent à Sir Jackie Stewart. En effet, l'histoire de Red Bull Racing commence avec "Stewart Grand Prix". Mais l'équipe de l'ancienne star de Tyrrell n'a dansé que pendant trois étés. Le triple champion de Formule 1 a vendu son écurie à Ford fin 1999, le groupe américain l'a transformée en Jaguar - et a rapidement été à la traîne pendant des années. Au bout de cinq ans, Ford en a eu assez et a cherché des acheteurs.



Le copropriétaire de Red Bull, Dietrich Mateschitz, a senti la possibilité de faire de l'équipe une écurie gagnante. Il a nommé Christian Horner à la tête de l'équipe et, à partir de 2005, l'ancienne équipe Jaguar s'est présentée sous le nom de Red Bull Racing. Dès la première année, RBR a marqué plus de points que Jaguar deux ans auparavant !



Un autre Écossais a joué un rôle fondamental : David Coulthard. Il n'a pas seulement apporté son expérience, il a également contribué à attirer à Milton Keynes, en novembre 2005, l'homme qui allait jeter les bases de onze titres de champion du monde - le meilleur technicien de Formule 1 actuel, Adrian Newey.



Percée à Monaco en 2006 : David Coulthard, troisième à Monte-Carlo. Curieusement, Red Bull Racing a fait de la publicité pour le nouveau film cinématographique Superman lors de cette course. Et c'est ainsi que Coulthard est devenu le premier pilote de Formule 1 à monter sur le podium après une course de championnat du monde avec une cape de super-héros.



En coulisses, Newey était en train de tout chambouler. L'Anglais raconte dans son livre "Comment construire une voiture" : "Lors des premières séances, j'ai senti une résistance, dans le sens - nous savons déjà ce que nous devons faire. Ce qui m'a le plus inquiété, c'est que l'un des principaux ingénieurs a dit : 'Chez Jaguar, nous ...'. Quand il est devenu clair que rien ne changeait, j'ai licencié trois ingénieurs, après quoi les choses ont enfin bougé".





L'ère Vettel

En 2007, la première voiture née de la plume d'Adrian Newey, le modèle RB3, fait son apparition sur la piste. Red Bull Racing, qui utilisait la puissance de Cosworth en 2005 et des moteurs de Ferrari en 2006, travaillait désormais avec Renault.



Mark Webber a rejoint l'équipe aux côtés de David Coulthard. L'Australien a failli remporter le GP du Japon sous la pluie, mais lors d'une phase de safety-car, il a justement été éliminé par l'homme qui allait remplacer Coulthard et devenir quatre fois champion du monde pour Red Bull Racing : Sebastian Vettel.



Adrian Newey : "Les deux se complétaient parfaitement. Mark avait un excellent sens de l'aérodynamique. Et Seb était très fort en matière de mécanique, de moteur et de pneus. Tu ne peux pas faire mieux en tant que technicien".



Pendant des années, Red Bull Racing a été méconnu dans le paddock comme une équipe amusante - la musique la plus forte, le marketing le plus intelligent, les plus belles femmes, le regard humoristique sur le sport sous la forme d'un journal de paddock. Ce n'est qu'en 2009 que la concurrence a pu constater à quel point Dietrich Mateschitz était sérieux dans sa volonté de réussir : RBR a commencé à gagner des courses. Cela a commencé par une double victoire en Chine, Vettel devant Webber.



En 2010, Webber et Vettel avaient tous deux des chances de remporter le titre. Webber a perdu des points importants avec une sortie de route en Corée du Sud, dans la même course Vettel a abandonné à cause d'une panne de moteur, Fernando Alonso a dit "grazie" dans la Ferrari et a gagné. Mais lors de la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi, le poste de commande de Ferrari s'est concentré sur Webber pour protéger la position d'Alonso, l'outsider Vettel en a profité et a mené le championnat du monde quand il le fallait - à la fin.



Vettel est devenu le plus jeune champion de Formule 1 grâce à sa victoire lors de la finale dramatique sur le circuit de Yas Marina en 2010.



Grâce à un aérodynamisme exceptionnel et à une bonne stratégie de course, grâce à un talent de la décennie, Vettel, et à un Webber solide, les titres se sont enchaînés : Vettel a été champion du monde quatre fois de suite, RBR a remporté parallèlement quatre championnats des constructeurs consécutifs (2010-2013).





L'ère Verstappen

Lors du passage à l'ère du turbo début 2014, la machine à succès s'est enrayée : Renault a raté le développement. En 2015, il s'est avéré que même le meilleur châssis ne pouvait pas compenser le déficit dû aux moteurs Renault décevants. Ni la puissance ni la stabilité n'étaient au rendez-vous. Pour la première fois depuis 2008, aucune course n'a pu être gagnée.



En 2016, Ricciardo a obtenu la troisième place finale, comme en 2014, derrière les pilotes Mercedes presque imbattables Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Au printemps, l'infortuné Daniil Kvyat a été remplacé par le diamant brut Max Verstappen, le Néerlandais l'a remercié en remportant sa première course pour Red Bull Racing, en Espagne.



En 2017, Red Bull Racing n'a pris son envol qu'au début de l'été, Max Verstappen et Daniel Ricciardo souffrant de la fragilité des moteurs Renault. Lorsque la voiture tournait, RBR était en musique : Ricciardo a gardé son sang-froid lors du GP chaotique d'Azerbaïdjan et a triomphé, Verstappen a gagné en Malaisie et au Mexique.



En 2018, la tendance à la hausse s'est confirmée : quatre victoires (Ricciardo en Chine et à Monaco, Verstappen en Autriche et au Mexique), en fait cela aurait dû être cinq si Max n'avait pas trébuché sur Esteban Ocon au Brésil.





Honda arrive

À partir de 2019, Red Bull Racing a eu pour la première fois un véritable partenaire d'usine : Honda. Max Verstappen a terminé troisième du championnat du monde en 2019 et 2020 et a remporté cinq autres courses durant cette période.



En 2021, c'est la consécration pour le Néerlandais : premier titre de champion du monde pour Max Verstappen, après la finale dramatique d'Abu Dhabi.



En 2022, Max enchaîne avec un deuxième titre de champion du monde des pilotes au Japon, et Red Bull Racing remporte le premier trophée des constructeurs depuis neuf ans dans le cadre du Grand Prix des États-Unis, au lendemain du décès de "Monsieur Red Bull" Dietrich Mateschitz.



Nouveau titre de champion du monde, une journée de musique des Rolling Stones dans le box de RBR, l'équipe en jeans - Didi Mateschitz aurait adoré ce jour.



En 2023, Red Bull Racing et Max Verstappen se sont mis très tôt en route pour défendre avec succès leur titre. Max : "Nous avons une voiture encore plus puissante que l'année dernière".



Et cette envolée est loin d'être terminée : dans le contexte d'un règlement stable, Red Bull Racing sera probablement encore l'équipe à battre en 2024 et 2025.





Coupe des constructeurs : les vainqueurs

1958 Vanvall

1959 Cooper

1960 Cooper

1961 Ferrari

1962 BRM

1963 Lotus

1964 Ferrari

1965 Lotus

1966 Brabham

1967 Brabham

1968 Lotus

1969 Matra

1970 Lotus

1971 Tyrrell

1972 Lotus

1973 Lotus

1974 McLaren

1975 Ferrari

1976 Ferrari

1977 Ferrari

1978 Lotus

1979 Ferrari

1980 Williams

1981 Williams

1982 Ferrari

1983 Ferrari

1984 McLaren

1985 McLaren

1986 Williams

1987 Williams

1988 McLaren

1989 McLaren

1990 McLaren

1991 McLaren

1992 Williams

1993 Williams

1994 Williams

1995 Benetton

1996 Williams

1997 Williams

1998 McLaren

1999 Ferrari

2000 Ferrari

2001 Ferrari

2002 Ferrari

2003 Ferrari

2004 Ferrari

2005 Renault

2006 Renault

2007 Ferrari

2008 Ferrari

2009 BrawnGP

2010 Red Bull Racing

2011 Red Bull Racing

2012 Red Bull Racing

2013 Red Bull Racing

2014 Mercedes

2015 Mercedes

2016 Mercedes

2017 Mercedes

2018 Mercedes

2019 Mercedes

2020 Mercedes

2021 Mercedes

2022 Red Bull Racing

2023 Red Bull Racing





Red Bull Racing - les pilotes

2005 : David Coulthard (GB), Christian Klien (A), Tonio Liuzzi (I)

2006 : David Coulthard, Christian Klien, Robert Doornbos (NL)

2007 : David Coulthard, Mark Webber (AUS)

2008 : David Coulthard, Mark Webber

2009 : Sebastian Vettel (D), Mark Webber

2010 : Sebastian Vettel, Mark Webber

2011 : Sebastian Vettel, Mark Webber

2012 : Sebastian Vettel, Mark Webber

2013 : Sebastian Vettel, Mark Webber

2014 : Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo (AUS)

2015 : Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat (RU)

2016 : Daniel Ricciardo, Kvyat, Max Verstappen (NL)

2017 : Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2018 : Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2019 : Max Verstappen, Pierre Gasly (F), Alex Albon (T)

2020 : Max Verstappen, Albon

2021 : Max Verstappen, Sergio Pérez (MEX)

2022 : Verstappen, Pérez

2023 : Verstappen, Pérez



Red Bull Racing - les moteurs

2005 : Cosworth

2006 : Ferrari

2007-2018 : Renault

Depuis 2019 : Honda



Red Bull Racing - le bilan intermédiaire

6 titres de champion du monde des pilotes (Vettel 2010-2013, Verstappen 2021/2022)

6 coupes des constructeurs (2010-2013, 2022 et 2023)

363 Grands Prix

92 pole positions

93 meilleurs tours en course

107 victoires

28 doubles victoires

257 places sur le podium

6187 tours en tête

7011 points de championnat du monde