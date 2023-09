13 titoli mondiali: i successi della Red Bull Racing

La Red Bull Racing si è aggiudicata per la sesta volta il titolo di Campione del Mondo per costruttori di auto da corsa, la Coppa Costruttori, grazie alla vittoria di Max Verstappen in Giappone. Max Verstappen sta per conquistare il suo terzo titolo.

In Giappone, la Red Bull Racing ha conquistato il trionfo nella Coppa Costruttori - sesta vittoria (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 e 2023). Nel prossimo weekend del GP del Qatar, con la Sprint il 7 ottobre e il Gran Premio l'8, Max Verstappen può vincere il suo terzo titolo mondiale piloti consecutivo. Questo porterà la Red Bull Racing a 13 titoli mondiali nella classe regina.

Al Gran Premio del Giappone del 2023 la Red Bull Racing ha posto un'altra pietra miliare: il sesto trionfo nella Coppa Costruttori. In Canada, RBR ha festeggiato la sua 100a vittoria nella classe regina. Nessuna scuderia di Formula 1 è arrivata così lontano in così poco tempo. E già all'inizio di ottobre, Max Verstappen può assicurarsi il terzo titolo mondiale piloti consecutivo con la Red Bull Racing con un podio nello Sprint del Qatar.

La Red Bull Racing ha vinto 15 delle 16 gare della stagione 2023, subendo solo una sconfitta a Singapore. E delle ultime 27 gare del Campionato del Mondo, la RBR ne ha vinte 25! Solo George Russell ha interferito in Brasile 2022 e Carlos Sainz a Singapore 2023.

La Red Bull Racing è ora a quota 107 vittorie nei GP (5° posto nella classifica delle vittorie di squadra di tutti i tempi, dopo la Ferrari con 243 vittorie, la McLaren 183, la Mercedes 125 e la Williams 114).

La Red Bull Racing è entrata nella classe regina nel 2005, con Sebastian Vettel che ha vinto per la prima volta per il team di Milton Keynes in Cina nel 2009, e ora ha 257 trofei di top-three su 363 presenze, oltre a 93 migliori giri di gara e 92 pole position. Nessuna scuderia di GP ha ottenuto così tanto in così poco tempo dal suo debutto.



In confronto, nello stesso periodo, dalla Cina 2009 al Giappone 2023, l'orgogliosa Ferrari ha ottenuto solo 34 vittorie.



La RBR ha conquistato sei vittorie nella Coppa Costruttori in 18 anni di Formula Uno e sei titoli del Campionato del Mondo Piloti finora (Sebastian Vettel dal 2010 al 2013, Max Verstappen 2021 e 2022). In questo periodo, la Ferrari può vantare solo due titoli di marca (2007 e 2008) e un titolo mondiale piloti (2007 con Kimi Räikkönen).



La Mercedes-Benz ha gareggiato nella classe regina negli anni Cinquanta ed è tornata ufficialmente nel 2012. Quando la Formula 1 è entrata nell'era dei turbo ibridi, il marchio con la stella ha dominato per anni, soprattutto grazie a motori eccezionali: Otto titoli costruttori di fila, dal 2014 al 2021, 112 vittorie in quell'arco di tempo.



La Red Bull Racing ha dovuto accontentarsi del partner Renault, che ha mancato il passaggio alla nuova era dei motori. Solo con il partner Honda le cose hanno iniziato a migliorare per la RBR.





Gli inizi

Quello che molti fan non sanno più è che le radici della Red Bull Racing risalgono a Sir Jackie Stewart. La storia della Red Bull Racing inizia infatti con "Stewart Grand Prix". Ma la squadra dell'ex stella di Tyrrell ha ballato solo per tre estati. Il tre volte campione di Formula 1 ha venduto la scuderia a Ford alla fine del 1999, l'azienda statunitense l'ha trasformata in Jaguar e l'ha prontamente abbandonata per anni. Dopo cinque anni, Ford ne aveva abbastanza e cercava acquirenti.



Il comproprietario della Red Bull, Dietrich Mateschitz, intuì l'opportunità di trasformare il team in una squadra da corsa vincente. Nominò Christian Horner capo della squadra e dal 2005 l'ex team Jaguar gareggiò come Red Bull Racing. Nel suo primo anno, la RBR ottenne più punti di quanti ne avesse ottenuti la Jaguar nei due anni precedenti!



Un altro scozzese ha svolto un ruolo fondamentale: David Coulthard. Non solo ha portato la sua esperienza, ma è stato anche in grado di contribuire a portare a Milton Keynes, nel novembre 2005, l'uomo che avrebbe gettato le basi per undici titoli mondiali: il miglior tecnico di Formula 1 oggi riconosciuto, Adrian Newey.



La svolta a Monaco 2006: David Coulthard al terzo posto a Monte Carlo. Curioso che la Red Bull Racing pubblicizzasse il nuovo film di Superman in occasione di questa gara. E così Coulthard divenne il primo pilota di Formula 1 a salire sul podio di una gara del Campionato del Mondo indossando un mantello da supereroe.



Dietro le quinte, Newey stava cambiando le cose. L'inglese racconta nel suo libro "How to Build a Car": "Nelle prime riunioni ho avvertito una certa resistenza, nel senso di - sappiamo già cosa dobbiamo fare. La cosa più preoccupante che trovai fu che uno dei principali ingegneri disse: "Noi della Jaguar...". Quando è stato chiaro che non sarebbe cambiato nulla, ho licenziato tre ingegneri e finalmente qualcosa si è mosso".





L'era di Vettel

Nel 2007 scese in pista il modello RB3, la prima vettura progettata da Adrian Newey. La Red Bull Racing, che nel 2005 aveva utilizzato motori Cosworth e nel 2006 motori Ferrari, ora lavorava con Renault.



Mark Webber si unì alla squadra insieme a David Coulthard. L'australiano ha sfiorato la vittoria nel GP del Giappone, bagnato dalla pioggia, ma durante una fase di safety car è stato tagliato fuori proprio da colui che avrebbe sostituito Coulthard e sarebbe diventato quattro volte campione del mondo per la Red Bull Racing: Sebastian Vettel.



Adrian Newey: "I due si completavano perfettamente. Mark aveva un eccellente senso dell'aerodinamica. E Seb era molto forte in fatto di meccanica, motore e pneumatici. Non si può avere di meglio come tecnico".



Per anni la Red Bull Racing è stata giudicata male nel paddock come una squadra divertente: la musica più forte, il marketing più intelligente, le donne più belle, lo sguardo umoristico sullo sport sotto forma di giornale del paddock. Solo nel 2009 la concorrenza si è resa conto della serietà della volontà di successo di Dietrich Mateschitz: la RBR ha iniziato a vincere gare. L'inizio è stato con una doppietta in Cina, con Vettel davanti a Webber.



Nel 2010, sia Webber che Vettel hanno avuto la possibilità di vincere il titolo. Webber perde punti importanti con un ride-out in Corea del Sud, nella stessa gara Vettel si ritira per un guasto al motore, Fernando Alonso dice "grazie" alla Ferrari e vince. Ma nella finale del campionato mondiale di Abu Dhabi, il comando della Ferrari si è concentrato su Webber per proteggere la posizione di Alonso, l'outsider Vettel ne ha beneficiato ed è stato in testa al campionato mondiale quando contava - alla fine.



Vettel è diventato il più giovane campione di Formula 1 con la sua vittoria nel drammatico finale sul circuito di Yas Marina nel 2010.



Grazie a un'aerodinamica eccezionale e a una buona strategia di gara, grazie al talento decennale di Vettel e a un solido Webber, un titolo dopo l'altro si è susseguito: Vettel è diventato campione del mondo per quattro volte di fila, la RBR ha vinto quattro campionati costruttori di fila in parallelo (2010-2013).





L'era Verstappen

La macchina del successo si è arrestata all'inizio del 2014, quando il team è passato all'era del turbo: la Renault ha trascurato lo sviluppo. Nel 2015 è diventato chiaro che anche il miglior telaio non poteva compensare le carenze causate dai deludenti motori Renault. Né le prestazioni né la stabilità erano adeguate. Per la prima volta dal 2008, non è stata vinta alcuna gara.



Nel 2016, come nel 2014, Ricciardo si è classificato terzo dietro ai quasi imbattibili piloti Mercedes Nico Rosberg e Lewis Hamilton. In primavera, lo sfortunato Daniil Kvyat è stato sostituito dal diamante grezzo Max Verstappen, e l'olandese lo ha ringraziato vincendo la prima gara per la Red Bull Racing, in Spagna.



Nel 2017, la Red Bull Racing ha preso il via solo all'inizio dell'estate, con Max Verstappen e Daniel Ricciardo che hanno sofferto per la fragilità dei motori Renault. Quando la macchina funzionava, la RBR suonava la musica: Ricciardo ha tenuto i nervi saldi nel caotico GP dell'Azerbaijan e ha trionfato, Verstappen ha vinto in Malesia e in Messico.



Nel 2018, la tendenza al rialzo è stata confermata: quattro vittorie (Ricciardo in Cina e a Monaco, Verstappen in Austria e Messico), in realtà sarebbero dovute essere cinque, se Max non fosse inciampato su Esteban Ocon in Brasile.





Arriva la Honda

Dal 2019, la Red Bull Racing ha avuto per la prima volta un vero e proprio partner di fabbrica: la Honda. Max Verstappen è arrivato terzo nel Campionato del Mondo sia nel 2019 che nel 2020, vincendo altre cinque gare in quel periodo.



Poi, nel 2021, il coronamento dell'olandese: il primo titolo mondiale di Max Verstappen, dopo il drammatico finale di Abu Dhabi.



Nel 2022, Max ha conquistato il suo secondo titolo di campione del mondo piloti in Giappone e la Red Bull Racing ha conquistato il suo primo trofeo costruttori in nove anni al Gran Premio degli Stati Uniti, un giorno dopo la morte di "Mr.



Un altro titolo mondiale, un giorno di musica dei Rolling Stones nel box della RBR, la squadra in jeans: Didi Mateschitz avrebbe amato quel giorno.



Nel 2023, la Red Bull Racing e Max Verstappen partono in anticipo per la difesa del titolo. Max: "Abbiamo una macchina ancora più forte dell'anno scorso".



E questo volo di fantasia è ben lungi dall'essere concluso: sullo sfondo di regolamenti stabili, la Red Bull Racing sarà probabilmente la squadra da battere anche nel 2024 e nel 2025.





Coppa Costruttori: i vincitori

1958 Vanvall

1959 Cooper

1960 Cooper

1961 Ferrari

1962 BRM

1963 Lotus

1964 Ferrari

1965 Lotus

1966 Brabham

1967 Brabham

1968 Lotus

1969 Matra

1970 Lotus

1971 Tyrrell

1972 Lotus

1973 Lotus

1974 McLaren

1975 Ferrari

1976 Ferrari

1977 Ferrari

1978 Lotus

1979 Ferrari

1980 Williams

1981 Williams

1982 Ferrari

1983 Ferrari

1984 McLaren

1985 McLaren

1986 Williams

1987 Williams

1988 McLaren

1989 McLaren

1990 McLaren

1991 McLaren

1992 Williams

1993 Williams

1994 Williams

1995 Benetton

1996 Williams

1997 Williams

1998 McLaren

1999 Ferrari

2000 Ferrari

2001 Ferrari

2002 Ferrari

2003 Ferrari

2004 Ferrari

2005 Renault

2006 Renault

2007 Ferrari

2008 Ferrari

2009 BrawnGP

2010 Red Bull Racing

2011 Red Bull Racing

2012 Red Bull Racing

2013 Red Bull Racing

2014 Mercedes

2015 Mercedes

2016 Mercedes

2017 Mercedes

2018 Mercedes

2019 Mercedes

2020 Mercedes

2021 Mercedes

2022 Red Bull Racing

2023 Red Bull Racing





Red Bull Racing - i piloti

2005: David Coulthard (GB), Christian Klien (A), Tonio Liuzzi (I)

2006: David Coulthard, Christian Klien, Robert Doornbos (NL)

2007: David Coulthard, Mark Webber (AUS)

2008: David Coulthard, Mark Webber

2009: Sebastian Vettel (D), Mark Webber

2010: Sebastian Vettel, Mark Webber

2011: Sebastian Vettel, Mark Webber

2012: Sebastian Vettel, Mark Webber

2013: Sebastian Vettel, Mark Webber

2014: Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo (AUS)

2015: Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat (RU)

2016: Daniel Ricciardo, Kvyat, Max Verstappen (NL)

2017: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2018: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2019: Max Verstappen, Pierre Gasly (F), Alex Albon (T)

2020: Max Verstappen, Albon

2021: Max Verstappen, Sergio Pérez (Messico)

2022: Verstappen, Pérez

2023: Verstappen, Pérez



Red Bull Racing - i motori

2005: Cosworth

2006: Ferrari

2007-2018: Renault

Dal 2019: Honda



Red Bull Racing - il bilancio provvisorio

6 titoli di campione del mondo piloti (Vettel 2010-2013, Verstappen 2021/2022)

6 Coppe Costruttori (2010-2013, 2022 e 2023)

363 Gran Premi

92 pole position

93 migliori giri di gara

107 vittorie

28 doppie vittorie

257 podi

6187 giri in testa

7011 punti nel Campionato del Mondo