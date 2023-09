13 títulos de campeão do mundo: os sucessos da Red Bull Racing

A Red Bull Racing conquistou pela sexta vez o título do Campeonato do Mundo de Construtores, graças à vitória de Max Verstappen no Japão. Max Verstappen está à beira do seu terceiro título.

No Japão, a Red Bull Racing conquistou o triunfo na Taça dos Construtores - sexta vitória (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 e 2023). No próximo fim de semana do GP do Qatar, com o Sprint a 7 de outubro e o Grande Prémio a 8, Max Verstappen pode conquistar o seu terceiro título consecutivo do Campeonato do Mundo de Pilotos. Com este resultado, a Red Bull Racing já conta com 13 títulos de campeão do mundo na categoria rainha.

A Red Bull Racing estabeleceu outro marco no Grande Prémio do Japão de 2023: o sexto triunfo na Taça dos Construtores. No Canadá, a RBR celebrou a sua 100ª vitória na categoria rainha. Nenhuma equipa de Fórmula 1 chegou tão longe em tão pouco tempo. E já no início de outubro, Max Verstappen pode garantir o seu terceiro título consecutivo no campeonato do mundo de pilotos com a Red Bull Racing com um lugar no pódio no Qatar Sprint.

A Red Bull Racing venceu 15 das 16 corridas da época de 2023, tendo apenas sofrido uma derrota em Singapura. E das últimas 27 rondas do Campeonato do Mundo, a RBR já ganhou 25! Apenas George Russell interferiu no Brasil 2022 e Carlos Sainz em Singapura 2023.

A Red Bull Racing conta agora com 107 vitórias em GP (5º na lista de vitórias por equipas de todos os tempos, atrás da Ferrari com 243 vitórias, McLaren 183, Mercedes 125 e Williams 114).

A Red Bull Racing entrou na categoria rainha em 2005, com Sebastian Vettel a vencer pela primeira vez para a equipa de Milton Keynes na China em 2009, e tem agora 257 troféus dos três primeiros lugares em 363 participações, mais 93 melhores voltas de corrida e 92 pole positions. Nenhuma equipa de corridas de GP conseguiu tanto em tão pouco tempo desde a sua estreia.



Em comparação, no mesmo período, da China 2009 ao Japão 2023, a orgulhosa Ferrari conseguiu apenas 34 vitórias.



A RBR conquistou seis vitórias na Taça dos Construtores em 18 anos de corridas de Fórmula 1 e seis títulos do Campeonato do Mundo de Pilotos até agora (Sebastian Vettel 2010 a 2013, Max Verstappen 2021 e 2022). Deste período, a Ferrari apenas pode orgulhar-se de dois títulos de marca (2007 e 2008) e um título do Campeonato do Mundo de Pilotos (2007 com Kimi Räikkönen).



A Mercedes-Benz competiu na categoria rainha na década de 1950 e regressou oficialmente em 2012. Com a entrada da Fórmula 1 na era dos híbridos turbo, a marca da estrela dominou durante anos, sobretudo graças aos seus excelentes motores: Oito títulos de construtores consecutivos, de 2014 a 2021, 112 vitórias nesse período.



A Red Bull Racing teve de se contentar com a parceira Renault, que tinha perdido o passo para a nova era dos motores. Só com a parceira Honda é que as coisas começaram a melhorar para a RBR.





Os primórdios

O que muitos fãs já não sabem é que as raízes da Red Bull Racing remontam a Sir Jackie Stewart. Pois a história da Red Bull Racing começa com o "Grande Prémio Stewart". Mas a equipa da antiga estrela da Tyrrell só dançou durante três verões. O tricampeão de Fórmula 1 vendeu a equipa de corrida à Ford no final de 1999, a empresa americana transformou-a em Jaguar - e prontamente a conduziu durante anos. Ao fim de cinco anos, a Ford estava farta e procurava compradores.



O coproprietário da Red Bull, Dietrich Mateschitz, sentiu a oportunidade de transformar a equipa numa equipa de corridas vencedora. Nomeou Christian Horner como chefe de equipa e, a partir de 2005, a antiga equipa Jaguar competiu como Red Bull Racing. No seu primeiro ano, a RBR marcou mais pontos do que a Jaguar nos dois anos anteriores!



Outro escocês desempenhou um papel fundamental: David Coulthard. Não só trouxe a sua experiência para a mesa, como também conseguiu ajudar a trazer para Milton Keynes, em novembro de 2005, o homem que viria a lançar as bases para onze títulos de campeonatos do mundo - o reconhecido melhor técnico de Fórmula 1 da atualidade, Adrian Newey.



Revelação no Mónaco em 2006: David Coulthard em terceiro lugar em Monte Carlo. Curioso o facto de a Red Bull Racing estar a publicitar o novo filme do Super-Homem nesta corrida. E assim Coulthard tornou-se o primeiro piloto de Fórmula 1 a subir ao pódio após uma corrida do Campeonato do Mundo com uma capa de super-herói.



Nos bastidores, Newey estava a dar a volta à situação. O inglês conta no seu livro "How to Build a Car": "Nas primeiras reuniões senti resistência, no sentido de - já sabemos o que temos de fazer. A coisa mais preocupante que encontrei foi o facto de um dos principais engenheiros ter dito: "Nós, na Jaguar... Quando se tornou claro que nada ia mudar, despedi três engenheiros e, finalmente, alguma coisa mudou."





A era Vettel

Em 2007, o modelo RB3, o primeiro carro concebido por Adrian Newey, foi para a pista. A Red Bull Racing, que tinha utilizado motores Cosworth em 2005 e Ferrari em 2006, passou a trabalhar com a Renault.



Mark Webber juntou-se à equipa ao lado de David Coulthard. O australiano quase ganhou o GP do Japão, mas durante uma fase de safety car, foi abatido pelo homem que viria a substituir Coulthard e a tornar-se tetracampeão mundial pela Red Bull Racing - Sebastian Vettel.



Adrian Newey: "Os dois complementavam-se na perfeição. O Mark tinha um excelente sentido de aerodinâmica. E o Seb era muito forte em termos de mecânica, motor e pneus. Não se pode ter melhor como técnico".



Durante anos, a Red Bull Racing foi mal vista no paddock como uma equipa divertida - a música mais alta, o marketing mais inteligente, as mulheres mais bonitas, o olhar humorístico sobre o desporto sob a forma de um jornal do paddock. Só em 2009 é que a concorrência se apercebeu da seriedade com que Dietrich Mateschitz encarava a vontade de vencer: a RBR começou a ganhar corridas. O pontapé de saída foi uma dobradinha na China, com Vettel à frente de Webber.



Em 2010, tanto Webber como Vettel tiveram hipóteses de ganhar o título. Webber perdeu pontos importantes com uma saída de pista na Coreia do Sul, na mesma corrida Vettel retirou-se devido a uma falha de motor, Fernando Alonso disse "grazie" no Ferrari e venceu. Mas na final do campeonato do mundo de Abu Dhabi, o comando da Ferrari concentrou-se em Webber para proteger a posição de Alonso, o forasteiro Vettel beneficiou e liderou o campeonato do mundo quando era preciso - no final.



Vettel tornou-se o mais jovem campeão de Fórmula 1 com a sua vitória na dramática final no Circuito de Yas Marina em 2010.



Graças a uma aerodinâmica excecional e a uma boa estratégia de corrida, graças a um talento de uma década de Vettel e a um Webber sólido, os títulos sucederam-se: Vettel tornou-se campeão do mundo quatro vezes consecutivas, a RBR ganhou quatro Campeonatos de Construtores consecutivos em paralelo (2010-2013).





A era Verstappen

A máquina de sucesso parou no início de 2014, quando a equipa entrou na era turbo: a Renault atrasou o desenvolvimento. Em 2015, tornou-se claro que mesmo os melhores chassis não conseguiam compensar as falhas causadas pelos decepcionantes motores Renault. Nem o desempenho nem a estabilidade eram os ideais. Pela primeira vez desde 2008, nenhuma corrida foi ganha.



Em 2016, como em 2014, Ricciardo terminou em terceiro lugar, atrás dos quase imbatíveis pilotos da Mercedes, Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Na primavera, o infeliz Daniil Kvyat foi substituído pelo diamante bruto Max Verstappen, e o holandês agradeceu-lhe ao vencer a primeira corrida pela Red Bull Racing, em Espanha.



Em 2017, a Red Bull Racing só arrancou no início do verão, com Max Verstappen e Daniel Ricciardo a sofrerem com a fragilidade dos motores Renault. Quando o carro estava a funcionar, a RBR estava na música: Ricciardo aguentou o caos no caótico GP do Azerbaijão e triunfou, Verstappen venceu na Malásia e no México.



Em 2018, a tendência ascendente foi confirmada: quatro vitórias (Ricciardo na China e no Mónaco, Verstappen na Áustria e no México), na verdade deveriam ter sido cinco, se Max não tivesse tropeçado em Esteban Ocon no Brasil.





A Honda está a chegar

A partir de 2019, a Red Bull Racing teve, pela primeira vez, um verdadeiro parceiro de fábrica: a Honda. Max Verstappen terminou em terceiro lugar no Campeonato Mundial em 2019 e 2020, vencendo mais cinco corridas nesse período.



Depois, em 2021, a coroação do holandês: o primeiro título de Max Verstappen no Campeonato do Mundo, após o final dramático em Abu Dhabi.



Em 2022, Max seguiu com o seu segundo título de campeão mundial de pilotos no Japão, e a Red Bull Racing conquistou o seu primeiro troféu de construtores em nove anos no Grande Prémio dos Estados Unidos - um dia após a morte do "Sr. Red Bull" Dietrich Mateschitz.



Mais um título de campeão do mundo, um dia de música dos Rolling Stones nas boxes da RBR, a equipa de calças de ganga - Didi Mateschitz teria adorado esse dia.



Em 2023, a Red Bull Racing e Max Verstappen partem cedo para uma defesa bem sucedida do título. Max: "Temos um carro ainda mais forte do que no ano passado".



E este voo de fantasia está longe de terminar: tendo como pano de fundo regulamentos estáveis, a Red Bull Racing será provavelmente a equipa a bater também em 2024 e 2025.





Taça dos Construtores: Os vencedores

1958 Vanvall

1959 Cooper

1960 Cooper

1961 Ferrari

1962 BRM

1963 Lotus

1964 Ferrari

1965 Lotus

1966 Brabham

1967 Brabham

1968 Lotus

1969 Matra

1970 Lotus

1971 Tyrrell

1972 Lotus

1973 Lotus

1974 McLaren

1975 Ferrari

1976 Ferrari

1977 Ferrari

1978 Lotus

1979 Ferrari

1980 Williams

1981 Williams

1982 Ferrari

1983 Ferrari

1984 McLaren

1985 McLaren

1986 Williams

1987 Williams

1988 McLaren

1989 McLaren

1990 McLaren

1991 McLaren

1992 Williams

1993 Williams

1994 Williams

1995 Benetton

1996 Williams

1997 Williams

1998 McLaren

1999 Ferrari

2000 Ferrari

2001 Ferrari

2002 Ferrari

2003 Ferrari

2004 Ferrari

2005 Renault

2006 Renault

2007 Ferrari

2008 Ferrari

2009 BrawnGP

2010 Red Bull Racing

2011 Red Bull Racing

2012 Red Bull Racing

2013 Red Bull Racing

2014 Mercedes

2015 Mercedes

2016 Mercedes

2017 Mercedes

2018 Mercedes

2019 Mercedes

2020 Mercedes

2021 Mercedes

2022 Red Bull Racing

2023 Red Bull Racing





Red Bull Racing - os pilotos

2005: David Coulthard (GB), Christian Klien (A), Tonio Liuzzi (I)

2006: David Coulthard, Christian Klien, Robert Doornbos (NL)

2007: David Coulthard, Mark Webber (AUS)

2008: David Coulthard, Mark Webber

2009: Sebastian Vettel (D), Mark Webber

2010: Sebastian Vettel, Mark Webber

2011: Sebastian Vettel, Mark Webber

2012: Sebastian Vettel, Mark Webber

2013: Sebastian Vettel, Mark Webber

2014: Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo (AUS)

2015: Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat (RU)

2016: Daniel Ricciardo, Kvyat, Max Verstappen (NL)

2017: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2018: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2019: Max Verstappen, Pierre Gasly (F), Alex Albon (T)

2020: Max Verstappen, Albon

2021: Max Verstappen, Sergio Pérez (MEX)

2022: Verstappen, Pérez

2023: Verstappen, Pérez



Red Bull Racing - os motores

2005: Cosworth

2006: Ferrari

2007-2018: Renault

Desde 2019: Honda



Red Bull Racing - o balanço provisório

6 títulos do Campeonato do Mundo de Pilotos (Vettel 2010-2013, Verstappen 2021/2022)

6 Taças dos Construtores (2010-2013, 2022 e 2023)

363 Grandes Prémios

92 pole positions

93 melhores voltas de corrida

107 vitórias

28 duplas vitórias

257 subidas ao pódio

6187 voltas de liderança

7011 pontos no Campeonato do Mundo