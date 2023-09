El regreso de Sebastian Vettel: ¿Con Porsche en Le Mans?

¿Se celebrará en 2024 la mayor carrera de resistencia del mundo, las 24 Horas de Le Mans, con antiguos pilotos alemanes de Fórmula 1? Tras hacerse públicas las conversaciones entre el piloto reserva de Mercedes Mick Schumacher y Alpine, auto und motor sport informa ahora de que Sebastian Vettel está pensando en su regreso. El 53 veces ganador de un GP había puesto fin a su carrera en la Fórmula 1 a finales de 2022.

Vettel, de 36 años, nunca ha ocultado su gran aprecio por las carreras de resistencia, y Le Mans 2024 en particular, con numerosos fabricantes de hipercoches, es una delicia - Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac, Alpine, BMW, Lamborghini, sólo la Fórmula 1 puede igualarla en términos de poder magnético.

Sebastian Vettel estuvo el fin de semana del GP de Japón en Suzuka para promover su proyecto "Racing for Biodiversity". En esta ocasión, mi colega Michael Schmidt, de auto motor und sport, le preguntó sobre los rumores de larga distancia. Vettel respondió: "Todavía no hay nada firmado ni decidido, pero tengo el asunto en mente. Después de todo, aún tengo tiempo para ayudar a decidir".



Al parecer, Vettel se sentará en octubre en un Oreca LMP2 del equipo Hertz Jota para hacerse una idea de lo que se siente al conducir con techo. Entre los pilotos habituales de Jota se encuentran el piloto reserva de Haas Pietro Fittipaldi, el campeón de Fórmula E António Félix da Costa, el ex piloto de GP Will Stevens y el alemán David Beckmann.



Vettel en Suzuka: "Si en algún momento llego a la conclusión de que no es posible sin correr, entonces volveré a pilotar".



Jota quiere correr en Le Mans en 2024 en la categoría de hipercoches con dos Porsche 963, y se espera que los ex ases del GP Robert Kubica y Jenson Button también estén en la alineación.