Le retour de Sebastian Vettel : avec Porsche au Mans ?

La plus grande course d'endurance du monde, les 24 Heures du Mans, aura-t-elle lieu en 2024 avec d'anciens pilotes allemands de Formule 1 ? Après que les discussions entre Mick Schumacher, pilote de réserve chez Mercedes, et Alpine ont été rendues publiques, auto und motor sport rapporte maintenant que Sebastian Vettel pense à un retour. Le vainqueur de 53 GP avait mis un terme à sa carrière en Formule 1 fin 2022.

Vettel, 36 ans, n'a jamais caché son estime pour l'endurance, et Le Mans 2024 en particulier, avec ses nombreux constructeurs d'hypercars, est un régal - Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac, Alpine, BMW, Lamborghini, en termes de puissance magnétique, seule la Formule 1 peut encore rivaliser.

Sebastian Vettel était à Suzuka lors du week-end du GP du Japon pour faire la promotion de son projet "Racing for Biodiversity". A cette occasion, il a été interrogé par mon collègue Michael Schmidt d'auto motor und sport sur les rumeurs d'endurance. Vettel a répondu : "Pour l'instant, rien n'a été signé ou décidé, mais je garde cela à l'esprit. J'ai encore le temps de participer à la décision".



Vettel devrait prendre place dans une LMP2-Oreca de l'équipe Hertz Jota en octobre, afin de se faire une idée de ce qu'est la conduite avec toit. Parmi les pilotes habituels de Jota figurent le pilote de réserve Haas Pietro Fittipaldi, le champion de Formule E António Félix da Costa, l'ex-pilote de GP Will Stevens et l'Allemand David Beckmann.



Vettel à Suzuka : "Si un jour je devais conclure que je ne peux pas me passer de la course, alors je conduirais à nouveau".



Jota veut courir au Mans en 2024 dans la catégorie hypercar avec deux Porsche 963. Les anciens as des GP Robert Kubica et Jenson Button devraient alors faire partie de l'équipe.