Il ritorno di Sebastian Vettel: con la Porsche a Le Mans?

La 24 Ore di Le Mans, la gara di durata più importante del mondo, si svolgerà nel 2024 con ex piloti tedeschi di Formula 1? Dopo che i colloqui tra il pilota di riserva della Mercedes Mick Schumacher e la Alpine sono diventati pubblici, auto und motor sport riporta ora che Sebastian Vettel sta pensando a un ritorno. Il 53 volte vincitore di un GP ha concluso la sua carriera in Formula 1 alla fine del 2022.

Il 36enne Vettel non ha mai fatto mistero della sua grande considerazione per le gare di durata e Le Mans 2024 in particolare, con numerosi costruttori di hypercar, è una chicca - Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac, Alpine, BMW, Lamborghini, solo la Formula 1 può eguagliarla in termini di potenza magnetica.

Sebastian Vettel ha partecipato al weekend del GP del Giappone a Suzuka per promuovere il suo progetto "Racing for Biodiversity". In questa occasione, il collega Michael Schmidt di auto motor und sport gli ha chiesto delle voci sulla lunga distanza. Vettel ha risposto: "Non c'è ancora nulla di firmato o deciso, ma ho la questione in testa. Dopotutto, ho ancora tempo per contribuire alla decisione".



Secondo quanto riferito, Vettel dovrebbe prendere posto su un'Oreca LMP2 del Team Jota Hertz a ottobre, per farsi un'idea di come ci si sente a guidare con un tetto. Tra i piloti abituali di Jota figurano il pilota di riserva Haas Pietro Fittipaldi, il campione di Formula E António Félix da Costa, l'ex pilota di GP Will Stevens e il tedesco David Beckmann.



Vettel a Suzuka: "Se a un certo punto dovessi arrivare alla conclusione che non è possibile fare a meno delle corse, allora tornerò a guidare".



Jota vuole correre a Le Mans nel 2024 nella classe hypercar con due Porsche 963, e anche gli ex assi del GP Robert Kubica e Jenson Button dovrebbero essere presenti nella line-up.