O regresso de Sebastian Vettel: com a Porsche em Le Mans?

Será que a maior corrida de resistência do mundo, as 24 Horas de Le Mans, vai realizar-se em 2024 com antigos pilotos alemães de Fórmula 1? Depois de terem sido tornadas públicas as conversações entre o piloto de reserva da Mercedes, Mick Schumacher, e a Alpine, o auto und motor sport noticia agora que Sebastian Vettel está a pensar num regresso. O 53 vezes vencedor de um GP terminou a sua carreira na Fórmula 1 no final de 2022.

Vettel, de 36 anos, nunca escondeu a sua grande estima pelas corridas de resistência, e Le Mans 2024, em particular, com numerosos fabricantes de hipercarros, é um deleite - Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac, Alpine, BMW, Lamborghini, apenas a Fórmula 1 pode igualá-la em termos de poder magnético.

Sebastian Vettel esteve no fim de semana do GP do Japão em Suzuka para promover o seu projeto "Racing for Biodiversity". Nessa ocasião, o meu colega Michael Schmidt, da auto motor und sport, perguntou-lhe sobre os rumores de longa distância. Vettel respondeu: "Nada foi assinado ou decidido ainda, mas tenho o assunto em mente. Afinal de contas, ainda tenho tempo para ajudar a decidir".



Vettel deverá sentar-se num Oreca LMP2 da Hertz Team Jota em outubro para ter uma ideia de como é conduzir com um tejadilho. Os pilotos habituais da Jota incluem o piloto de reserva da Haas Pietro Fittipaldi, o campeão de Fórmula E António Félix da Costa, o ex-piloto de GP Will Stevens e o alemão David Beckmann.



Vettel em Suzuka: "Se em algum momento eu chegar à conclusão de que não é possível sem correr, então voltarei a pilotar."



Jota quer correr em Le Mans em 2024 na classe dos hipercarros com dois Porsche 963, e espera-se que os antigos ases do GP Robert Kubica e Jenson Button também estejam no alinhamento.