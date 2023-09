Damon Hill afirma: "Lewis Hamilton está agotado".

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, no hizo de tripas corazón tras acabar 5º en el Gran Premio de Japón. Damon Hill, 22 veces ganador del GP, puede entender esta frustración.

Normalmente, Lewis Hamilton, la superestrella de Mercedes, se pone por delante de su equipo. Pero tampoco pasa por alto el hecho de que su escudería no ha estado a la altura de las expectativas por segundo año consecutivo.

El siete veces campeón de Fórmula Uno declaró tras el Gran Premio de Japón: "Hay cosas que he pedido y hemos aplicado algunas de ellas. Pero aún estamos lejos de la cabeza y no tengo ni idea de dónde estaremos con el coche el año que viene."

"Una cosa es cierta: en los próximos seis meses tenemos que hacer el mejor trabajo de desarrollo que hayamos hecho nunca para recortar distancias con los de arriba". McLaren demostró en 2023 que se puede hacer y no podemos hacer la vista gorda. Tenemos que fijarnos en lo que ellos han hecho. Y nosotros también tenemos que ir en esa dirección".

Damon Hill ha escuchado con atención las palabras de su colega inglés. El 22 veces ganador de Grandes Premios y Campeón del Mundo de Fórmula Uno en 1996 (con Williams) estaba en Suzuka como comentarista del GP para la cadena británica Sky.



Hill, de 63 años, interpreta así las declaraciones de Hamilton: "Lleva todo el fin de semana diciendo que el coche está en el filo de la navaja. El coche es muy difícil de conducir y él lo ha dado todo, está agotado".



Sobre el duelo, a veces al límite, entre los pilotos de Mercedes Hamilton y George Russell en Japón, Hill dice: "¿Qué se supone que tiene que hacer Lewis? Seguramente nadie puede esperar que se quede detrás de Russell, cuyos neumáticos no estaban en buenas condiciones. No, Lewis simplemente hizo su trabajo. Es un corredor hasta la médula, y su propio resultado es lo primero".



"Claro que a los equipos de carrera se les pide que lo hagan de boquilla, pero lo fundamental es que cada uno mire por sí mismo."



"Puedo entender perfectamente la frustración de Hamilton. Tuvo que empujar al equipo a renunciar a esos sidepods extremadamente delgados. Se esforzó mucho, pero al fin y al cabo, ¿es ése realmente su trabajo? Es un piloto de carreras, no un diseñador. Su instinto de piloto le decía que Mercedes iba por mal camino. Pero arriesgó mucho en el proceso. Podría haberse equivocado y haber enviado al equipo por el camino equivocado.





GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5