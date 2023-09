Damon Hill affirme que "Lewis Hamilton est épuisé".

D'habitude, la superstar de Mercedes Lewis Hamilton se met à la place de son équipe. Mais il n'embellit pas non plus le fait que son écurie n'a pas répondu aux attentes pour la deuxième année consécutive.

Le septuple champion de Formule 1 a déclaré après le Grand Prix du Japon : "Il y a des choses que j'ai demandées et que nous avons en partie réalisées. Mais nous sommes encore loin du sommet et je n'ai aucune idée de l'endroit où nous serons avec la voiture l'année prochaine".

"Ce qui est sûr, c'est qu'au cours des six prochains mois, nous devrons faire le meilleur travail de développement que nous ayons jamais réalisé pour combler l'écart avec les leaders. McLaren a montré en 2023 que c'était possible et nous ne devons pas fermer les yeux sur cela. Nous devons regarder ce qu'ils ont fait. Et nous devons aussi aller dans cette direction".

Damon Hill a écouté attentivement les propos de son compatriote anglais. Le vainqueur de 22 Grands Prix et champion du monde de Formule 1 en 1996 (avec Williams) était à Suzuka en tant qu'expert GP pour la chaîne britannique Sky.



Hill, 63 ans, interprète ainsi les déclarations de Hamilton : "Il a dit tout le week-end que la voiture était sur le fil du rasoir. La voiture est tellement difficile à piloter et il a vraiment tout donné, il est épuisé".



Concernant le duel parfois limite entre les deux pilotes Mercedes Hamilton et George Russell au Japon, Hill déclare : "Que doit faire Lewis ? Personne ne peut tout de même attendre de lui qu'il reste derrière Russell, dont les pneus n'étaient pas en bon état. Non, Lewis a simplement fait son travail. C'est un coureur jusqu'au bout des ongles, et son propre résultat passe au premier plan".



"Il est clair que les écuries demandent aux pilotes de faire un engagement du bout des lèvres pour l'équipe, mais en fin de compte, chacun ne regarde que pour lui-même".



"Je comprends parfaitement la frustration de Hamilton. Il a dû faire pression sur l'équipe pour qu'elle renonce à ces carters latéraux extrêmement minces. Il s'est donné beaucoup de mal, mais est-ce vraiment son rôle ? Il est pilote de course, pas designer. Son instinct de coureur lui a dit que Mercedes faisait fausse route. Mais il a pris des risques. Il aurait aussi pu se tromper et envoyer l'équipe sur une mauvaise voie de développement".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5