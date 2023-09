Damon Hill afferma: "Lewis Hamilton è esausto".

Di solito, la superstar della Mercedes Lewis Hamilton si mette davanti alla sua squadra. Ma non sorvola nemmeno sul fatto che la sua squadra corse è stata al di sotto delle aspettative per il secondo anno consecutivo.

Il sette volte campione di Formula Uno ha dichiarato dopo il Gran Premio del Giappone: "Ci sono cose che ho chiesto e alcune le abbiamo attuate. Ma siamo ancora lontani dal top e non ho idea di dove saremo con la macchina l'anno prossimo".

"Una cosa è certa: nei prossimi sei mesi dovremo fare il miglior lavoro di sviluppo che abbiamo mai fatto per colmare il divario con i primi. La McLaren ha dimostrato nel 2023 che si può fare e noi non possiamo chiudere gli occhi. Dobbiamo guardare a ciò che hanno fatto. E anche noi dobbiamo andare in quella direzione".

Damon Hill ha ascoltato attentamente le parole del suo collega inglese. Il 22 volte vincitore di un Gran Premio e Campione del Mondo di Formula 1 nel 1996 (con la Williams) era a Suzuka come opinionista del GP per l'emittente britannica Sky.



Il 63enne Hill interpreta così le dichiarazioni di Hamilton: "Per tutto il weekend ha detto che la macchina è sul filo del rasoio. La macchina è così difficile da guidare e lui ha dato davvero il massimo, è esausto".



Sul duello a volte al limite tra i piloti Mercedes Hamilton e George Russell in Giappone, Hill dice: "Cosa dovrebbe fare Lewis? Di certo nessuno si aspetta che stia dietro a Russell, le cui gomme non erano in buone condizioni. No, Lewis ha semplicemente fatto il suo lavoro. È un pilota a tutti gli effetti, e in questo caso il suo risultato viene prima di tutto".



"Certo, ai team di gara viene chiesto di rendere un servizio a parole alla squadra, ma la sostanza è che ognuno pensa a se stesso".



"Posso capire la frustrazione di Hamilton. Ha dovuto spingere la squadra a rinunciare a quei sidepod estremamente sottili. Si è impegnato molto, ma alla fine della giornata, è davvero questo il suo lavoro? È un pilota, non un progettista. Il suo istinto di pilota gli ha detto che la Mercedes era sulla strada sbagliata. Ma ha rischiato molto in questo processo. Avrebbe potuto sbagliarsi e mandare la squadra sulla strada sbagliata.





GP del Giappone, circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5