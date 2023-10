Daniel Ricciardo: cómo se inspiró de nuevo en 2023

A sus 34 años, Daniel Ricciardo se ha vuelto mucho más relajado. Más aún después de su etapa como piloto titular, que emprendió tras la pasada temporada. En su día compitió en la Fórmula 1 para convertirse en campeón del mundo. Está claro que este objetivo se le escapó. Sin embargo, ya no le golpea como antes.

"Creo que ahora también estoy en esa edad en la que no miro atrás con arrepentimiento", dijo Ricciardo tras rodar un vídeo de campaña para Tourism Western Australia. "Creo que no son necesariamente derrotas, sino lecciones que he aprendido".

A menudo se comenta que su paso de Red Bull Racing a Renault en 2019 fue un gran error. En 2021, Red Bull tenía un coche para el título, pero Ricciardo solo consiguió una victoria tras su marcha.

"Por supuesto que me hubiera gustado ganar más en mi carrera, pero entonces ganar podría haberse vuelto aburrido y podría no haberlo disfrutado tanto o lo que sea. No lo cambiaría. Mientras pueda seguir creciendo y mejorando con la experiencia, estoy bastante contento", declaró el australiano.

De momento está lesionado, pero ha sido confirmado por AlphaTauri para 2024. "Estoy muy emocionado por tener un contrato en la parrilla para el año que viene. Hace un año, sinceramente, no estaba seguro de lo que realmente quería. No estaba seguro de ello. Por supuesto, nunca pensé en ello..... Toda mi vida he estado corriendo y lo he dado todo por ello, así que no estás muy seguro cuando llega el momento en el que dices: 'Quizá es hora de cambiar'", dijo Ricciardo.

Lo hizo, se convirtió en sustituto de Red Bull y se retiró de la parrilla de Fórmula 1 por un tiempo. Para él, un golpe de suerte. "En la primera mitad de este año aprendí mucho sobre mí mismo y sobre lo que quiero y cómo quiero progresar en mi carrera", explicó.

"Me ha devuelto la energía y me ha dado ese segundo aire que esperaba pero que no podía forzar. Ahora que lo tengo y que tengo algo definido para el año que viene, vuelvo a ser un joven muy, muy hambriento", dijo Ricciardo.

GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5