Daniel Ricciardo : comment il a été relancé en 2023

A 34 ans, Daniel Ricciardo est devenu nettement plus détendu. A fortiori après sa pause en tant que pilote titulaire, qu'il a prise après la saison dernière. Il s'était jadis engagé en Formule 1 dans le but de devenir champion du monde. Il a clairement manqué cet objectif. Mais cela ne l'affecte plus autant qu'avant.

"Je pense que je suis aussi à l'âge où je ne regarde plus rien avec regret", a déclaré Ricciardo après avoir tourné une vidéo de campagne pour Tourism Western Australia. "Je pense que ce ne sont pas forcément des défaites, mais des leçons que j'ai apprises".

On fait souvent remarquer que son passage de Red Bull Racing à Renault en 2019 a été une grosse erreur. En 2021, Red Bull avait une voiture de titre, mais Ricciardo n'a remporté qu'une seule victoire après son départ.

"Bien sûr, j'aurais aimé gagner plus dans ma carrière, mais gagner serait peut-être devenu ennuyeux et je n'aurais peut-être plus autant apprécié ou quoi que ce soit. Je n'en changerais pas. Tant que je peux continuer à grandir et à m'améliorer grâce à l'expérience, je suis plutôt satisfait", a-t-il déclaré.

Il est actuellement blessé, mais a été confirmé par AlphaTauri pour 2024. "Je suis très excité d'avoir un contrat sur la grille de départ pour l'année prochaine. Il y a un an, honnêtement, je n'étais pas sûr de ce que je voulais vraiment. Je n'étais pas sûr de moi. Bien sûr, je n'y ai jamais pensé... Toute ma vie, j'ai été dans la course et j'ai tout donné, alors on ne sait pas vraiment quand vient le moment de se dire qu'il est peut-être temps de changer", a déclaré Ricciardo.

Il l'a fait, est devenu remplaçant chez Red Bull et s'est un peu retiré de la grille de départ de la Formule 1. Une aubaine pour lui. "Au cours de la première moitié de cette année, j'ai beaucoup appris sur moi-même et sur ce que je veux et comment je veux faire avancer ma carrière", a-t-il expliqué.

"Cela m'a vraiment redonné des ailes et m'a donné le second souffle que j'espérais, mais que je ne pouvais pas forcer. Maintenant que je l'ai et que j'ai quelque chose de précis pour l'année prochaine, je suis à nouveau un jeune homme très, très affamé", a déclaré Ricciardo.

