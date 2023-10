Daniel Ricciardo: come si è ispirato di nuovo al 2023

Daniel Ricciardo si è assicurato il posto in AlphaTauri per il 2024. L'australiano spiega quanto sia stato importante per lui questo periodo di pausa e come gli abbia messo le ali.

A 34 anni, Daniel Ricciardo è diventato molto più rilassato. Ancora di più dopo il periodo di pausa come pilota titolare, che ha preso dopo la scorsa stagione. Una volta gareggiava in Formula 1 per diventare campione del mondo. È chiaro che ha mancato questo obiettivo. Tuttavia, non lo colpisce più come un tempo.

"Credo di aver raggiunto un'età in cui non guardo a nulla con rimpianto", ha detto Ricciardo dopo aver girato un video per la campagna di Tourism Western Australia. "Penso che non siano necessariamente sconfitte, ma lezioni che ho imparato".

Si dice spesso che il suo passaggio dalla Red Bull Racing alla Renault nel 2019 sia stato un grosso errore. Nel 2021, la Red Bull aveva una macchina da titolo, ma Ricciardo ha ottenuto solo una vittoria dopo averla lasciata.

"Ovviamente mi sarebbe piaciuto vincere di più nella mia carriera, ma poi vincere sarebbe potuto diventare noioso e forse non mi sarei divertito così tanto o altro. Non cambierei nulla. Finché posso continuare a crescere e migliorare con l'esperienza, sono abbastanza felice", ha detto l'australiano.

Al momento è infortunato, ma è stato confermato da AlphaTauri per il 2024. "Sono molto contento di avere un contratto in griglia per il prossimo anno. Un anno fa, onestamente, non ero sicuro di quello che volevo davvero. Non ne ero sicuro. Naturalmente non ci ho mai pensato.... Per tutta la vita ho corso e ho dato tutto me stesso, quindi non sei sicuro quando arriva il momento in cui dici: "Forse è ora di cambiare"", ha detto Ricciardo.

E così ha fatto, è diventato un sostituto della Red Bull e si è ritirato per un po' dalla griglia di partenza della Formula 1. Per lui, un colpo di fortuna. Per lui, un colpo di fortuna. "Nella prima metà di quest'anno ho imparato molto su me stesso, su ciò che voglio e su come voglio far progredire la mia carriera", ha spiegato.

"Mi ha davvero rienergizzato e mi ha dato quel secondo vento che speravo di avere ma che non riuscivo a imporre. Ora che ho questo e ho qualcosa di definito per il prossimo anno, sono di nuovo un giovane molto, molto affamato", ha detto Ricciardo.

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5