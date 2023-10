Daniel Ricciardo: Como se reinspirou em 2023

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Aos 34 anos, Daniel Ricciardo está muito mais descontraído. Ainda mais depois do seu período de ausência como piloto regular, que terminou na época passada. Em tempos, competiu na Fórmula 1 para se tornar campeão do mundo. É evidente que não atingiu esse objetivo. No entanto, já não o atinge como dantes.

"Acho que agora também estou numa idade em que não olho para trás com arrependimento", disse Ricciardo depois de filmar um vídeo de campanha para o Tourism Western Australia. "Acho que não são necessariamente derrotas, mas lições que aprendi".

Costuma-se dizer que sua mudança da Red Bull Racing para a Renault em 2019 foi um grande erro. Em 2021, a Red Bull tinha um carro do título, mas Ricciardo só conquistou uma vitória depois de sair.

"É claro que eu gostaria de ter vencido mais na minha carreira, mas então vencer poderia ter se tornado chato e eu poderia não ter gostado tanto ou algo assim. Não mudaria nada. Desde que possa continuar a crescer e a melhorar com a experiência, estou bastante satisfeito", disse o australiano.

Ele está lesionado no momento, mas foi confirmado pela AlphaTauri para 2024. "Estou muito entusiasmado por ter um contrato na grelha para o próximo ano. Há um ano, honestamente, não tinha a certeza do que queria. Não tinha a certeza disso. Claro que nunca pensei nisso.... Toda a minha vida corri e dei tudo por tudo, por isso não temos a certeza quando chega a altura de dizer: 'Talvez seja altura de mudar'", disse Ricciardo.

Ele fez isso, tornou-se um substituto da Red Bull e retirou-se da grelha da Fórmula 1 durante algum tempo. Para ele, foi um golpe de sorte. "Na primeira metade deste ano aprendi muito sobre mim próprio e sobre o que quero e como quero progredir na minha carreira", explicou.

"Isso reenergizou-me e deu-me aquele segundo fôlego que eu esperava mas não conseguia forçar. Agora que tenho isso e tenho algo definido para o próximo ano, sou um jovem com muita, muita fome de novo", disse Ricciardo.

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5