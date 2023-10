C'est pourquoi AlphaTauri continue de miser sur Yuki Tsunoda

AlphaTauri a prolongé le contrat de Yuki Tsunoda. Il y a quelques bonnes raisons à cela, car le Japonais, qui s'est surtout fait remarquer lors de sa saison rookie par ses frasques à la radio, a mûri.

"Yuki a fait un assez grand pas en avant cette saison. Il a commencé dans l'équipe avec un coéquipier débutant, il était donc en quelque sorte notre pilote de Formule 1 le plus expérimenté", a déclaré Jonathan Eddolls, ingénieur de course en chef d'AlphaTauri.

Tsunoda a pris cela sur ses épaules et a montré de bonnes performances, selon Eddolls : "Il a définitivement mûri, et nous savons tous qu'il était plutôt tête brûlée dans le cockpit et à la radio lors de sa première année. Maintenant, il a tout cela sous contrôle et je pense qu'il se concentre sur la conduite et sur la compréhension de la voiture. Il comprend aussi mieux ce dont il a besoin de la voiture", explique Eddolls.

Selon Eddolls, c'est toute l'approche du week-end qui rend Tsunoda plus fort, même si cela ne s'est pas traduit par des points en 2023 parce que la voiture était trop faible en début de saison. "La constance, il se concentre sur la compréhension de la voiture et sur un meilleur feedback. Il mûrit en tant que pilote et cela nous aide à nous concentrer sur les domaines qui lui permettent d'être plus rapide", a expliqué Eddolls.

"Nous aussi, en tant qu'équipe, nous savons comment tirer le meilleur de lui, en nous basant sur les données et ses commentaires. Je pense que nous grandissons ensemble en tant que groupe, et cela se voit dans ses performances", a ajouté Eddolls.

