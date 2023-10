Questo è il motivo per cui AlphaTauri continua a fare affidamento su Yuki Tsunoda.

AlphaTauri ha prolungato il contratto con Yuki Tsunoda. Il pilota giapponese, che ha attirato l'attenzione soprattutto nella sua stagione da esordiente con le sue sfuriate alla radio, è maturato.

"Yuki ha fatto un grande passo avanti in questa stagione. Ha iniziato la squadra con un compagno di squadra esordiente, quindi in un certo senso era il nostro pilota di Formula Uno più esperto", ha dichiarato Jonathan Eddolls, ingegnere capo di AlphaTauri.

Tsunoda si è caricato sulle spalle questa situazione e si è comportato bene", ha detto Eddolls, "È decisamente maturato e sappiamo tutti che nel suo primo anno era una testa calda nell'abitacolo e alla radio. Ora ha tutto sotto controllo e credo che si sia concentrato sulla guida e sulla comprensione della vettura. Inoltre, ora capisce meglio di cosa ha bisogno la macchina", ha detto Eddolls.

È l'intero approccio al fine settimana, ha detto Eddolls, che rende Tsunoda più forte, anche se questo non si tradurrà in punti nel 2023 perché la macchina era troppo debole nella prima parte della stagione. "La costanza, il fatto che si stia concentrando sulla comprensione della vettura e sul fornire un feedback migliore. Sta maturando come pilota e questo ci aiuta a concentrarci sulle aree che lo aiuteranno a diventare più veloce", ha spiegato Eddolls.

"Noi come squadra sappiamo anche come ottenere il meglio da lui in base ai dati e ai suoi feedback. Penso che stiamo crescendo insieme come gruppo e questo si vede nelle sue prestazioni", ha aggiunto Eddolls.

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5