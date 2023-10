Perdite milionarie: ecco quanto sono in difficoltà le scuderie di F1

Gli incidenti sono sempre spiacevoli per i piloti. Se non sono gravi, restano i danni materiali. A farne le spese è la scuderia, che in tempi di contenimento dei costi può certamente risentirne, a seconda della quantità di rottami metallici prodotti.

In questa stagione, la tradizionale scuderia Williams è quella che sta soffrendo di più. Il debuttante Logan Sargeant, in particolare, ha subito numerosi e costosi incidenti, ma anche il suo compagno di squadra Alex Albon è responsabile del fatto che la Williams sia in cima alla classifica degli incidenti. Ma anche la Ferrari è in testa.

L'utente di Reddit basspro23chevy si è preso la briga di compilare l'ingloriosa lista.

10° Mercedes: 1.195.000 dollari USA

8° Alfa Romeo: 1.782.000 dollari USA

8° Haas: 1.782.000 dollari USA

7° McLaren: 2.254.000 dollari USA

6° AlphaTauri: 2.435.000 dollari USA

5° Red Bull Racing: 2.679.000 dollari USA

4° Aston Martin: 2.959.000 dollari USA

3° Ferrari: 3.126.000 dollari USA

2° Alpine: 3.723.000 dollari USA

1° Williams: 5.755.000 dollari USA

Giappone-GP, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5