Zak Brown, McLaren: "A Red Bull Racing assusta-me".

De acordo com o ditado, os números não mentem. E se olharmos para o balanço provisório da Fórmula 1 em 2023, vemos que a Red Bull Racing está a ser a maior responsável pelo sucesso.

Alguns exemplos? A RBR venceu 15 das 16 corridas desta época. Apenas Carlos Sainz foi capaz de parar a marcha em Singapura com a Ferrari, por uma corrida.

Max Verstappen e Sergio Pérez subiram ao pódio 23 vezes, quase tantas quanto toda a concorrência junta.

A superioridade também é clara quando se trata de liderar voltas: Verstappen e Pérez lideraram 850 voltas, deixando apenas migalhas para os adversários (Ferrari 89 voltas de liderança, Mercedes 13, McLaren 7 e Aston Martin 3).

O diretor executivo da McLaren, Zak Brown, diz: "A Red Bull Racing assusta-me. Estão a ser tão superiores esta época que conseguiram antecipar o desenvolvimento para o carro do próximo ano. A maioria dos seus rivais tem estado a desenvolver os seus carros de corrida de 2023 há muito mais tempo".



O californiano acrescentou: "Tendo como pano de fundo regulamentos estáveis, é possível aprender muito com o carro atual para a próxima época."



Lewis Hamilton, estrela da Mercedes, fez recentemente comentários semelhantes sobre a Red Bull Racing: "Eles já estão a trabalhar a todo o vapor no carro do próximo ano, certamente mais cedo do que qualquer outro. A vantagem deles é tão grande que podem dar-se a esse luxo. Nós vamos ter de fazer muito desenvolvimento nos próximos seis meses para compensar isso."



A Red Bull Racing venceu a Taça dos Construtores pela sexta vez no Grande Prémio do Japão, seis jornadas antes do final da época, mais cedo do que qualquer outra equipa de Fórmula Um.





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5