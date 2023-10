La FIA confirme l'autorisation pour l'équipe de Formule 1 Andretti

C'est un succès d'étape important pour l'ancien pilote de course et actuel propriétaire d'écurie Michael Andretti : le fils de la légende de la course automobile Mario Andretti, âgé de 60 ans, a été informé par la Fédération internationale du sport automobile (FIA) que sa candidature pour entrer en Formule 1 a été acceptée.

Théoriquement, Andretti pourrait ainsi se présenter sur la grille de départ avec deux voitures dès 2025, le plateau compterait alors 22 voitures. Mais le feu vert de la FIA ne signifie pas encore que tout est dans le meilleur des mondes.

Car l'Américain doit maintenant trouver une solution avec Formula One Management (FOM). Selon l'accord Concorde (qui règle les questions techniques, sportives et financières au sein du triangle FIA, FOM et écuries), il est stipulé qu'une nouvelle équipe doit non seulement remplir les conditions générales de la FIA, mais aussi s'entendre avec le propriétaire des droits commerciaux, c'est-à-dire la FOM sous la direction du directeur général de la Formule 1 Stefano Domenicali.

L'Italien a déclaré à plusieurs reprises qu'une nouvelle équipe devait représenter une valeur ajoutée pour la catégorie reine. Traduction : les nouveaux venus doivent générer suffisamment de revenus supplémentaires pour que les dix équipes actuelles ne soient pas moins performantes qu'auparavant en termes de prix. Jusqu'à présent, c'est précisément pour cette raison que la plupart des équipes établies se sont opposées à une nouvelle écurie.



Andretti serait la première nouvelle écurie de Grand Prix depuis l'arrivée en Formule 1 de l'Américain Gene Haas début 2016.



En Formule 1, une nouvelle génération de moteurs sera introduite en 2026. C'est à ce moment-là qu'Audi fera également son entrée dans la catégorie reine, avec Sauber comme partenaire pour le châssis.





Andretti avec General Motors et Cadillac

Michael Andretti a confirmé le 5 janvier 2023 un projet avec General Motors - Andretti veut se lancer dans la Formule 1, avec le constructeur automobile américain comme partenaire, plus précisément avec la marque Cadillac.



Andretti construit un nouveau centre de course et de technologie à Fishers (Indiana), qui devrait être opérationnel en 2025 - avec toutes les séries de course auxquelles Andretti participe sous un même toit. C'est-à-dire l'IndyCar, l'IndyLights et l'IMSA, Andretti est également actif dans le rallycross, la Formule E et l'Extreme E.



L'entrée en Formule 1 d'"Andretti Global" comprendra des usines aux États-Unis et en Angleterre.



Depuis des années, Michael Andretti tente de faire entrer son écurie en Formule 1. Le boom de la catégorie reine aux Etats-Unis - attisé par la série Netflix "Drive to Survive" - est le bon moment pour cela. En 2023, trois courses du championnat du monde de Formule 1 auront lieu aux Etats-Unis, à Miami, à Austin et à Las Vegas. Une quatrième course devrait s'y ajouter à moyen terme.



Andretti et General Motors l'ont confirmé en janvier - au moins un des deux pilotes sera américain. Mario Andretti estimait alors que Colton Herta, originaire de Californie, était l'homme le plus approprié.



La marque Cadillac est présente en IMSA depuis 2017 et a remporté à plusieurs reprises la classique d'endurance de Daytona.



Michael Andretti : "Nous continuons à développer Andretti Global et nous pensons - le temps est venu de s'engager en Formule 1 et d'avoir une autre équipe dans la catégorie reine. Nous sommes très fiers d'avoir General Motors et Cadillac comme partenaires. Nous voulons être une véritable équipe américaine sur la ligne de départ".



Le directeur général de General Motors, Mark Reuss, a déclaré en janvier : "C'est un honneur pour nous de nous lancer dans ce projet avec Andretti Global. Ce sera un nouveau chapitre passionnant de la riche histoire du sport automobile de notre maison".