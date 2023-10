La FIA conferma l'autorizzazione per il team Andretti di Formula 1

È un traguardo importante per l'ex pilota e attuale proprietario di una scuderia Michael Andretti: il 60enne figlio della leggenda delle corse Mario Andretti è stato informato dalla FIA che la sua domanda di ammissione alla Formula 1 è stata accettata.

Ciò significa che Andretti potrebbe teoricamente avere due vetture sulla griglia di partenza già nel 2025, e lo schieramento sarebbe quindi di 22 vetture. Tuttavia, il via libera della FIA non significa che tutto sia in ordine.

Perché ora l'americano deve trovare una soluzione con la Formula One Management (FOM). Secondo la Costituzione della Formula Uno, l'Accordo Concorde (che regola le questioni tecniche, sportive e finanziarie nel triangolo tra FIA, FOM e scuderie) è ancorato - una nuova scuderia deve non solo soddisfare le condizioni quadro della FIA, ma anche trovare un accordo con il detentore dei diritti commerciali, cioè con la FOM sotto la guida dell'amministratore delegato della Formula Uno Stefano Domenicali.

L'italiano ha ripetutamente affermato che un nuovo team deve significare valore aggiunto per la classe regina. Tradotto: i nuovi arrivati devono generare così tanti introiti aggiuntivi che i dieci team precedenti non facciano meno bene in termini di montepremi rispetto a prima. Finora, la maggior parte dei team affermati si è espressa contro una nuova scuderia proprio per questo motivo.



Andretti sarebbe la prima nuova scuderia da Gran Premio da quando l'americano Gene Haas è entrato in Formula Uno all'inizio del 2016.



Una nuova generazione di motori sarà introdotta in Formula 1 nel 2026. Anche Audi entrerà nella classe regina, con Sauber come partner per il telaio.





Andretti con General Motors e Cadillac

Michael Andretti ha confermato un progetto con General Motors il 5 gennaio 2023 - Andretti vuole entrare in Formula 1 con la casa automobilistica americana come partner, più precisamente con il marchio Cadillac.



Andretti sta costruendo un nuovo centro per le corse e la tecnologia a Fishers (Indiana), che dovrebbe essere pronto per essere occupato nel 2025 - con tutte le serie di corse in cui Andretti è attivo sotto lo stesso tetto. Ciò significa IndyCar, IndyLights e IMSA, oltre al fatto che Andretti è attiva anche nelle gare di rallycross, Formula E ed Extreme E.



L'ingresso in Formula 1 di "Andretti Global" comprenderà stabilimenti negli Stati Uniti e in Inghilterra.



Per anni, Michael Andretti ha cercato di portare la sua scuderia in Formula 1. Il boom della classe regina in America ha fatto sì che la sua squadra entrasse in Formula 1. Il boom della classe regina negli USA - alimentato dalla serie Netflix "Drive to Survive" - è il momento giusto per farlo. Nel 2023, tre gare del Campionato mondiale di Formula 1 si svolgeranno negli Stati Uniti, a Miami, Austin e Las Vegas. Una quarta gara sarà aggiunta a medio termine.



Andretti e General Motors hanno confermato a gennaio che almeno uno dei due piloti sarà statunitense. All'epoca, Mario Andretti riteneva che Colton Herta, californiano, fosse il più adatto.



Il marchio Cadillac è attivo nelle gare IMSA dal 2017 e ha vinto più volte la classica endurance di Daytona.



Michael Andretti: "Continuiamo a far crescere Andretti Global e crediamo che sia il momento giusto per un impegno in Formula 1 e per un altro team nella classe regina. Siamo molto orgogliosi di avere General Motors e Cadillac come partner. Vogliamo competere come un vero team statunitense".



Il CEO di General Motors, Mark Reuss, ha dichiarato a gennaio: "Siamo onorati di collaborare con Andretti Global a questo progetto. Sarà un nuovo entusiasmante capitolo nella ricca storia del motorsport della nostra azienda".