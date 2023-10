FIA confirma autorização para a equipa de Fórmula 1 Andretti

Este é um marco importante para o antigo piloto de corridas e atual proprietário de uma equipa de corridas, Michael Andretti: o filho de 60 anos da lenda das corridas Mario Andretti foi informado pela FIA de que a sua candidatura à Fórmula 1 foi aceite.

Isto significa que, teoricamente, Andretti poderia ter dois carros na grelha de partida já em 2025, passando a haver 22 carros. No entanto, a luz verde da FIA não significa que tudo esteja em ordem.

Porque agora o americano tem de encontrar uma solução com a Formula One Management (FOM). De acordo com a Constituição da Fórmula 1, o Acordo Concorde (que regula as questões técnicas, desportivas e financeiras no triângulo da FIA, FOM e equipas de corrida) está ancorado - uma nova equipa deve não só cumprir as condições-quadro da FIA, mas também chegar a um acordo com o detentor dos direitos comerciais, ou seja, com a FOM sob a direção do Diretor-Geral da Fórmula 1, Stefano Domenicali.

O italiano tem afirmado repetidamente que uma nova equipa deve significar um valor acrescentado para a categoria rainha. Traduzindo: os recém-chegados devem gerar tantas receitas adicionais que as dez equipas anteriores não tenham um desempenho inferior em termos de prémios monetários ao que tinham anteriormente. Até agora, a maioria das equipas estabelecidas tem-se manifestado contra uma nova equipa de corridas exatamente por esta razão.



A Andretti seria a primeira nova equipa de corridas de Grande Prémio desde que o americano Gene Haas entrou na Fórmula 1 no início de 2016.



Uma nova geração de motores será introduzida na Fórmula 1 em 2026. Nessa altura, a Audi também entrará na categoria rainha, com a Sauber como parceiro de chassis.





Andretti com a General Motors e a Cadillac

Michael Andretti confirmou um projeto com a General Motors em 5 de janeiro de 2023 - Andretti quer entrar na Fórmula 1 com o construtor automóvel americano como parceiro, mais precisamente com a marca Cadillac.



A Andretti está a construir um novo centro de corridas e tecnologia em Fishers (Indiana), que deverá estar pronto para ser ocupado em 2025 - com todas as séries de corridas em que a Andretti está ativa sob o mesmo teto. Isto significa IndyCar, IndyLights e IMSA, além de a Andretti também estar ativa nas corridas de rallycross, Fórmula E e Extreme E.



A entrada na Fórmula 1 da "Andretti Global" incluirá fábricas nos EUA e em Inglaterra.



Há anos que Michael Andretti tenta trazer a sua equipa de corridas para a Fórmula 1. O boom da categoria rainha nos EUA - alimentado pela série da Netflix "Drive to Survive" - é o momento certo para o fazer. Em 2023, três corridas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 terão lugar nos EUA: em Miami, em Austin e em Las Vegas. Uma quarta corrida deverá ser acrescentada a médio prazo.



Andretti e a General Motors confirmaram em janeiro - pelo menos um dos dois pilotos será norte-americano. Na altura, Mario Andretti considerou que Colton Herta, da Califórnia, era o mais indicado.



A marca Cadillac tem estado ativa nas corridas IMSA desde 2017 e já venceu várias vezes o clássico de resistência de Daytona.



Michael Andretti: "Continuamos a fazer crescer a Andretti Global e acreditamos - é o momento certo para um compromisso com a Fórmula 1 e para outra equipa na categoria rainha. Estamos muito orgulhosos de ter a General Motors e a Cadillac como parceiros. Queremos competir como uma verdadeira equipa americana".



O CEO da General Motors, Mark Reuss, afirmou em janeiro: "Estamos honrados com a parceria com a Andretti Global neste projeto. Este será um novo e excitante capítulo na rica história dos desportos motorizados da nossa empresa".