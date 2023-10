Max Verstappen : Seulement deux pistes de GP sans victoire !

Pour la deuxième fois depuis 2021, la Formule 1 se déplace sur le circuit international de Losail près de Doha (Qatar). Notre lecteur Dieter Matter de Pforzheim nous a écrit à ce sujet. "Max Verstappen a déjà remporté 13 victoires cette saison et a gagné dix courses consécutives cette année. Cela m'a traversé l'esprit : Sur quels circuits de Formule 1 actuels a-t-il gagné et combien de fois, et où n'a-t-il pas encore remporté de victoire ?"

Max Verstappen en est aujourd'hui à 48 victoires. Elles se composent ainsi :

70 ans de Formule 1 (Silverstone) : 2020

Abu Dhabi : 2020, 2021, 2022

Azerbaïdjan : 2022



Australie : 2023



Bahreïn : 2023



Belgique : 2021, 2022, 2023



Brésil : 2019



Allemagne : 2019



Émilie-Romagne (Imola) : 2021, 2022



France : 2021, 2022



Grande-Bretagne : 2023



Italie : 2022, 2023



Japon : 2022, 2023



Canada : 2022, 2023



Malaisie : 2017



Mexique : 2017, 2018, 2021, 2022



Miami : 2022, 2023



Monaco : 2021, 2023



Pays-Bas : 2021, 2022, 2023



Autriche : 2018, 2019, 2021, 2023



Arabie saoudite : 2022



Espagne : 2016, 2022, 2023



Styrie : 2021



Hongrie : 2022, 2023



USA : 2022, 2021



Si nous comparons cela aux 22 courses de la saison 2023, il ne manque à la collection que deux des manches précédentes du championnat du monde : Singapour et le Qatar. Las Vegas est un terrain inconnu pour tout le monde.