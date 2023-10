Max Verstappen: Solo due GP senza vittoria!

Per la seconda volta dal 2021, la Formula 1 correrà sul Losail International Circuit vicino a Doha (Qatar). Il lettore Dieter Matter di Pforzheim ci ha scritto a questo proposito. "Max Verstappen ha già vinto 13 gare in questa stagione e ha vinto dieci gare di fila quest'anno. Allo stesso tempo, mi è venuta in mente una domanda: Su quali degli attuali circuiti di Formula 1 ha vinto e quante volte, e dove non ha ancora vinto?".

Max Verstappen è ora a quota 48 vittorie. Sono composti in questo modo:

70 anni di Formula 1 (Silverstone): 2020

Abu Dhabi: 2020, 2021, 2022

Azerbaigian: 2022



Australia: 2023



Bahrain: 2023



Belgio: 2021, 2022, 2023



Brasile: 2019



Germania: 2019



Emilia-Romagna (Imola): 2021, 2022



Francia: 2021, 2022



Gran Bretagna: 2023



Italia: 2022, 2023



Giappone: 2022, 2023



Canada: 2022, 2023



Malesia: 2017



Messico: 2017, 2018, 2021, 2022



Miami: 2022, 2023



Monaco: 2021, 2023



Paesi Bassi: 2021, 2022, 2023



Austria: 2018, 2019, 2021, 2023



Arabia Saudita: 2022



Spagna: 2016, 2022, 2023



Stiria: 2021



Ungheria: 2022, 2023



STATI UNITI: 2022, 2021



Se si confrontano queste cifre con le 22 gare della stagione 2023, mancano all'appello solo due delle precedenti tappe della Coppa del Mondo: Singapore e Qatar. Las Vegas è un territorio nuovo per tutti.