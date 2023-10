Max Verstappen: Apenas em duas pistas de GP sem uma vitória!

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Pela segunda vez desde 2021, a Fórmula 1 vai correr no Circuito Internacional de Losail, perto de Doha (Qatar). O leitor Dieter Matter, de Pforzheim, escreveu-nos sobre este assunto. "Max Verstappen já ganhou 13 corridas esta época e ganhou dez corridas consecutivas este ano. Ao mesmo tempo, passou-me pela cabeça: Em quais dos actuais circuitos de Fórmula 1 é que ele já ganhou e quantas vezes, e onde é que ele ainda não ganhou?"

Max Verstappen está agora com 48 vitórias. São compostos assim:

70 anos da Fórmula 1 (Silverstone): 2020

Abu Dhabi: 2020, 2021, 2022

Azerbaijão: 2022



Austrália: 2023



Bahrein: 2023



Bélgica: 2021, 2022, 2023



Brasil: 2019



Alemanha: 2019



Emília-Romanha (Imola): 2021, 2022



França: 2021, 2022



Grã-Bretanha: 2023



Itália: 2022, 2023



Japão: 2022, 2023



Canadá: 2022, 2023



Malásia: 2017



México: 2017, 2018, 2021, 2022



Miami: 2022, 2023



Mónaco: 2021, 2023



Países Baixos: 2021, 2022, 2023



Áustria: 2018, 2019, 2021, 2023



Arábia Saudita: 2022



Espanha: 2016, 2022, 2023



Estíria: 2021



Hungria: 2022, 2023



EUA: 2022, 2021



Se compararmos com as 22 corridas da época de 2023, só faltam duas das anteriores rondas da Taça do Mundo: Singapura e Qatar. Las Vegas é um território novo para todos.