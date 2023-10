Hamilton y Leclerc descalificados: La FIA, bajo presión

Horas después de que cayera la bandera a cuadros en el GP de EE.UU., Mercedes y Ferrari recibieron un gran mensaje de los reguladores de la FIA: Lewis Hamilton y Charles Leclerc quedaban descalificados, con el segundo puesto para el británico y el sexto para el monegasco ya desaparecidos.

Los comisarios de la FIA Dennis Dean (EE.UU.), Derek Warwick (Gran Bretaña), Andrew Mallalieu (Barbados) y Felix Holter (Alemania) no tuvieron otra opción: la chapa del suelo del Mercedes W14 de Hamilton y del Ferrari SF-23 de Leclerc estaba demasiado desgastada.

En el reglamento deportivo, la cuestión de la placa del suelo abarca dos lados y 23 secciones. La placa debe tener un grosor de diez milímetros en toda la superficie (con una tolerancia de 0,2 milímetros) si es nueva; un milímetro se considera un lijado aceptable después de un uso.

En el Mercedes y el Ferrari, sin embargo, las placas estaban más desgastadas, esto como consecuencia de la pista ondulada y el uso apretado de los coches después de la quali GP - sprint quali, sprint, grand prix.

Dado que un coche de carreras de Fórmula 1 en formato sprint se coloca bajo las denominadas condiciones de parc fermé después de los entrenamientos libres, es decir, no se pueden cambiar más piezas y sólo bajo supervisión, Mercedes y Ferrari no podían hacer nada contra el excesivo desgaste de la placa. A menos que hubieran cambiado la placa, lo que habría requerido una salida desde el pit lane.



La descalificación también fue muy comentada en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez de México.



El campeón del mundo Lewis Hamilton declaró: "Esta chapa del suelo no tiene nada que ver con el rendimiento del coche. Por supuesto, todo el mundo intenta conducir con la menor altura libre al suelo posible, porque es entonces cuando la carga aerodinámica tiene un efecto más duradero. Al mismo tiempo, sabemos lo rígidos que están configurados estos coches y cómo se comportan sobre las olas del circuito."



"Lo que pasó después del GP de EE.UU. es ridículo. Yo lo habría resuelto de otra manera. Todo el mundo sabía lo ondulada que es la pista y que las placas se desgastan. Así que yo habría permitido a todos los competidores ponerse una placa nueva después del sprint."



La estrella de Red Bull Racing, Max Verstappen, añade: "Sabemos que un coche con alerón moderno funciona mejor cuando está ajustado lo más bajo posible. Mercedes fue demasiado agresivo con la puesta a punto. Así es como se produjo la descalificación".



"Si no tienes la puesta a punto en su punto, entonces hay muy poco margen para reaccionar. Puedes aumentar la presión de los neumáticos, pero nadie quiere conducir con neumáticos globo".



"Pero si el coche se atasca en el control, entonces el segundo coche de esta escudería también tendría que ser revisado. Normalmente la puesta a punto de dos coches del mismo equipo es bastante similar."



Había mucho resentimiento en el paddock de México. No por la descalificación en sí: si un coche no cumple el reglamento, los comisarios no tienen más remedio que excluirlo. Mercedes y Ferrari han aceptado el veredicto.



Pero quedan muchas preguntas por responder: ¿Qué coches deben someterse a las pruebas? Si un coche falla, ¿no habría que suponer que el segundo tampoco cumple el reglamento? ¿El desgaste excesivo de las placas del suelo debido al formato sprint tiene que llevar a un replanteamiento en términos de controles?



El hecho es: es imposible en términos de personal y tiempo comprobar todos los coches de carreras para todas las partes después de un Gran Premio. Max Verstappen: "Entonces la FIA tendría que contratar a cien personas".



También es un hecho que, sobre todo en el apretado calendario de tres carreras seguidas, las escuderías necesitan sus coches de vuelta lo antes posible para empaquetar sus siete cosas para el viaje de vuelta.



Hay que dejarlo en manos de controles aleatorios, con cuatro coches seleccionados al azar cada vez que han terminado. Cuando Hamilton y Leclerc se dieron cuenta de la placa excesivamente desgastada, la mayoría de los demás coches hacía tiempo que habían regresado a los equipos desde el parc fermé. Por lo tanto, los comisarios no tuvieron la posibilidad de ordenar una inspección completa de los coches.



El alboroto tras el GP de EE.UU. debe conducir a una solución mejor. Para la temporada 2024, la idea es permitir a todos los equipos montar una placa de suelo nueva después del sprint.



Y la excusa de la falta de tiempo durante la inspección sólo es aceptable en parte: comprobar una placa de suelo sólo lleva unos minutos. Tal vez habría sido más inteligente por parte de la FIA en Texas comprobar que más coches cumplían con la placa en lugar de perder el tiempo en controles aleatorios de combustible.



El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton dice: "Tenemos que aprender algo de lo que pasó en EE.UU. y resolver esto de forma más inteligente en el futuro".