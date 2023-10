Hamilton et Leclerc disqualifiés : La FIA sous pression

Quelques heures après le drapeau à damier du GP des Etats-Unis, les commissaires de la FIA ont envoyé un gros courrier à Mercedes et Ferrari : Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont été disqualifiés et les places 2 pour le Britannique et 6 pour le Monégasque ont été perdues.

Les commissaires de la FIA Dennis Dean (USA), Derek Warwick (Grande-Bretagne), Andrew Mallalieu (Barbade) et Felix Holter (Allemagne) n'avaient pas d'autre choix - la plaque de fond de la Mercedes W14 de Hamilton et de la Ferrari SF-23 de Leclerc était trop abrasive.

Dans le règlement sportif, le thème de la plaque de fond comprend deux pages et 23 sections. La plaque doit avoir une épaisseur de dix millimètres sur toute sa surface (avec une tolérance de 0,2 millimètre) si elle est neuve, un millimètre étant considéré comme acceptable après une utilisation.

Sur la Mercedes et la Ferrari, les plaques étaient toutefois plus usées, conséquence du tracé ondulé et de l'utilisation intensive des voitures après les qualifications du GP - qualifications sprint, sprint, Grand Prix.

Etant donné qu'une voiture de course de Formule 1 en format sprint est placée dans des conditions dites de parc fermé après les essais libres, c'est-à-dire qu'aucune pièce ne peut être modifiée et qu'elle ne peut être changée que sous surveillance, Mercedes et Ferrari n'ont rien pu faire pour remédier à l'usure excessive de la plaque. A moins qu'elles n'aient remplacé la plaque - ce qui aurait nécessité un départ depuis la voie des stands.



La disqualification a également fait couler beaucoup d'encre dans le paddock de l'Autódromo Hermanos Rodríguez à Mexico.



Le champion du monde Lewis Hamilton a déclaré : "Cette plaque de fond n'a absolument rien à voir avec la performance de la voiture. Il est clair que tout le monde essaie de rouler avec le moins de garde au sol possible, car c'est là que l'appui est le plus efficace. En même temps, nous savons aussi à quel point ces voitures sont réglées de manière rigide et comment elles se comportent sur les ondulations du circuit".



"Ce qui s'est passé après le GP des États-Unis est ridicule. J'aurais résolu cela différemment. Tout le monde savait à quel point la piste est ondulée et que les plaques s'usent. J'aurais donc permis à tous les concurrents de monter une nouvelle plaque après le sprint".



La star de Red Bull Racing, Max Verstappen, fait remarquer : "Nous savons qu'une voiture à ailes moderne fonctionne mieux lorsqu'elle est placée le plus bas possible. Mercedes était tout simplement trop agressive lors des réglages. C'est ainsi que la disqualification est intervenue".



"Si tu n'as pas mis les réglages au point, il n'y a pratiquement plus de marge de manœuvre pour réagir. Tu peux augmenter la pression des pneus, mais personne ne veut se balader avec des pneus ballons".



"Mais si la voiture est bloquée dans le contrôle, il faudrait aussi contrôler la deuxième voiture de cette écurie. Habituellement, les réglages de deux voitures de la même équipe sont assez similaires".



Dans le paddock de Mexico, on sentait beaucoup de mécontentement. Non pas à cause de la disqualification en soi - si une voiture n'est pas conforme au règlement, les commissaires de course n'ont pas d'autre choix que de l'exclure. Mercedes et Ferrari ont accepté le verdict.



Mais il reste de nombreuses questions : quelles voitures doivent être examinées ? Si une voiture échoue, ne devrait-on pas supposer que la deuxième voiture n'est pas non plus conforme au règlement ? L'usure excessive des plaques de sol due au format sprint doit-elle conduire à repenser les contrôles ?



Le fait est qu'il est impossible, en termes de personnel et de temps, de contrôler toutes les pièces de toutes les voitures de course après un Grand Prix. Max Verstappen : "La FIA devrait alors engager cent personnes".



Le fait est aussi que, surtout avec un calendrier serré de trois courses consécutives, les écuries ont besoin de récupérer leurs voitures le plus rapidement possible afin de préparer leurs affaires pour la suite du voyage.



Il faut en rester à des contrôles aléatoires, en choisissant toujours au hasard quatre voitures qui ont franchi la ligne d'arrivée. Lorsque Hamilton et Leclerc se sont aperçus que la plaque était trop abrasive, la plupart des autres voitures étaient rentrées depuis longtemps du parc fermé auprès des équipes. Les commissaires n'ont donc pas eu la possibilité d'ordonner un contrôle général des voitures.



Les remous qui ont suivi le GP des États-Unis doivent conduire à une meilleure solution. Pour la saison 2024, il est envisagé de permettre à toutes les équipes de monter une plaque de fond fraîche après le sprint.



Et l'excuse du manque de temps lors du contrôle n'est que partiellement acceptable : le contrôle d'une plaque de fond ne dure que quelques minutes. Au Texas, il aurait peut-être été plus judicieux de la part de la FIA de contrôler davantage de voitures pour s'assurer de la conformité de la plaque avec le règlement, plutôt que de perdre du temps à effectuer des prélèvements de carburant.



Le septuple champion du monde Lewis Hamilton déclare : "Nous devons tirer des leçons de ce qui s'est passé aux Etats-Unis et résoudre cela plus intelligemment à l'avenir".