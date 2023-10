Hamilton e Leclerc squalificati: FIA sotto pressione

Qualche ora dopo la bandiera a scacchi del GP degli Stati Uniti, Mercedes e Ferrari hanno ricevuto un messaggio importante dai commissari della FIA: Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono stati squalificati, con il secondo posto del britannico e il sesto del monegasco.

I commissari FIA Dennis Dean (USA), Derek Warwick (Gran Bretagna), Andrew Mallalieu (Barbados) e Felix Holter (Germania) non hanno avuto altra scelta: il pavimento della Mercedes W14 di Hamilton e della Ferrari SF-23 di Leclerc era troppo abraso.

Secondo il regolamento sportivo, la questione della piastra a terra riguarda due lati e 23 sezioni. La piastra deve avere uno spessore di dieci millimetri su tutta la superficie (con una tolleranza di 0,2 millimetri) se è nuova; un millimetro è considerato una levigatura accettabile dopo un utilizzo.

Sulle Mercedes e sulle Ferrari, tuttavia, le piastre erano più usurate, conseguenza della pista ondulata e dell'uso serrato delle vetture dopo le qualifiche del GP - sprint quali, sprint, grand prix.

Poiché una vettura di Formula 1 in formato sprint viene posta in condizioni di cosiddetto parco chiuso dopo le prove libere, cioè non si possono più cambiare parti e solo sotto supervisione, Mercedes e Ferrari non hanno potuto fare nulla per contrastare l'eccessiva usura delle piastre. A meno che non avessero cambiato la targa, il che avrebbe richiesto una partenza dalla corsia dei box.



La squalifica è stata molto discussa anche nel paddock dell'Autódromo Hermanos Rodríguez in Messico.



Il campione del mondo Lewis Hamilton ha dichiarato: "Questa piastra non ha nulla a che fare con le prestazioni della vettura. Naturalmente, tutti cercano di guidare con la minore altezza da terra possibile, perché è in quel momento che la deportanza ha l'effetto più duraturo. Allo stesso tempo, sappiamo quanto sono rigide queste auto e come si comportano sulle onde della pista".



"Quello che è successo dopo il GP degli USA è ridicolo. Avrei risolto la questione in modo diverso. Tutti sapevano che la pista è ondulata e che le piastre si consumano. Avrei quindi permesso a tutti i concorrenti di montare una nuova targa dopo lo sprint".



Max Verstappen, stella della Red Bull Racing, aggiunge: "Sappiamo che un'ala moderna funziona meglio quando è regolata il più in basso possibile. La Mercedes è stata troppo aggressiva con l'assetto. È così che è arrivata la squalifica".



"Se non si ha un assetto perfetto, c'è poco spazio per reagire. Si può aumentare la pressione degli pneumatici, ma nessuno vuole andare in giro con le gomme a palloncino".



"Ma se l'auto è bloccata nel controllo, allora anche la seconda vettura di questa scuderia dovrà essere controllata. Di solito l'assetto di due vetture dello stesso team è abbastanza simile".



C'era molto risentimento nel paddock del Messico. Non per la squalifica in sé: se una vettura non è conforme al regolamento, i commissari di gara non hanno altra scelta che escluderla. Mercedes e Ferrari hanno accettato il verdetto.



Ma rimangono molti interrogativi: quali vetture dovrebbero essere sottoposte a test? Se una vettura fallisce, non si dovrebbe presumere che anche la seconda non sia conforme al regolamento? L'eccessiva usura delle pedane dovuta al formato sprint deve portare a un ripensamento dei controlli?



Il fatto è che è impossibile, in termini di personale e di tempo, controllare tutte le auto da corsa in tutte le loro parti dopo un Gran Premio. Max Verstappen: "Allora la FIA dovrebbe assumere un centinaio di persone".



È anche un dato di fatto che, soprattutto in un calendario serrato di tre gare di fila, le scuderie hanno bisogno di riavere le loro auto il prima possibile per imballare le loro sette cose per il viaggio successivo.



Il tutto deve essere affidato a controlli casuali, con quattro vetture selezionate a caso ogni volta che hanno terminato la gara. Quando Hamilton e Leclerc si sono accorti della targa eccessivamente abrasa, la maggior parte delle altre vetture era già tornata da tempo alle squadre dal parco chiuso. Pertanto, i commissari non hanno avuto la possibilità di ordinare un'ispezione completa delle vetture.



Il clamore suscitato dal GP degli USA deve portare a una soluzione migliore. Per la stagione 2024, l'idea è quella di consentire a tutti i team di montare una nuova piastra di appoggio dopo lo sprint.



E la scusa della mancanza di tempo durante l'ispezione è solo in parte accettabile: il controllo di una piastra richiede solo pochi minuti. Forse sarebbe stato più saggio da parte della FIA in Texas controllare un maggior numero di vetture per verificare la conformità della piastra, invece di perdere tempo in controlli casuali del carburante.



Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton afferma: "Dobbiamo imparare qualcosa da quello che è successo negli USA e risolvere la questione in modo più saggio in futuro".