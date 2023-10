Hamilton e Leclerc desqualificados: FIA sob pressão

Horas depois de a bandeira axadrezada ter caído no GP dos Estados Unidos, a Mercedes e a Ferrari receberam uma grande mensagem dos reguladores da FIA: Lewis Hamilton e Charles Leclerc foram desclassificados, com o segundo lugar do britânico e o sexto do monegasco a desaparecerem.

Os comissários da FIA, Dennis Dean (EUA), Derek Warwick (Grã-Bretanha), Andrew Mallalieu (Barbados) e Felix Holter (Alemanha) não tiveram outra escolha - a placa de proteção do piso do Mercedes W14 de Hamilton e do Ferrari SF-23 de Leclerc estava demasiado desgastada.

De acordo com o regulamento desportivo, a questão da placa de solo abrange dois lados e 23 secções. A placa deve ter uma espessura de dez milímetros em toda a superfície (com uma tolerância de 0,2 milímetros) se for nova; um milímetro é considerado um lixamento aceitável após uma utilização.

No Mercedes e no Ferrari, no entanto, as placas estavam mais desgastadas, o que é uma consequência da pista ondulada e da utilização apertada dos carros após a qualificação do GP - sprint quali, sprint, grande prémio.

Uma vez que um carro de corrida de Fórmula 1 em formato sprint é colocado sob as chamadas condições parc fermé após os treinos livres, ou seja, não podem ser mudadas mais peças e apenas sob supervisão, a Mercedes e a Ferrari não podiam fazer nada para evitar o desgaste excessivo da placa. A menos que tivessem mudado a placa - o que teria exigido um arranque a partir das boxes.



A desclassificação também foi muito comentada no paddock do Autódromo Hermanos Rodríguez, no México.



O campeão do mundo Lewis Hamilton afirmou: "Esta placa de proteção não tem nada a ver com o desempenho do carro. É claro que toda a gente tenta conduzir com a menor distância ao solo possível - porque é quando a força descendente tem o efeito mais duradouro. Ao mesmo tempo, sabemos a rigidez da configuração destes carros e como se comportam nas ondas da pista de corrida."



"O que aconteceu depois do GP dos EUA é ridículo. Eu teria resolvido o problema de outra forma. Toda a gente sabia como a pista é ondulada e que as placas se desgastam. Por isso, teria permitido que todos os concorrentes colocassem uma nova placa depois do sprint."



Max Verstappen, estrela da Red Bull Racing, acrescenta: "Sabemos que um carro com asa moderna funciona melhor quando está regulado o mais baixo possível. A Mercedes foi demasiado agressiva com a configuração. Foi assim que surgiu a desqualificação".



"Se não tivermos a afinação correcta, há muito pouco espaço para reagir. Podemos aumentar a pressão dos pneus, mas ninguém quer andar com pneus de balão".



"Mas se o carro estiver preso no controlo, então o segundo carro desta equipa de corrida também terá de ser verificado. Normalmente, a configuração de dois carros da mesma equipa é bastante semelhante."



Houve muito ressentimento no paddock do México. Não por causa da desqualificação em si - se um carro não está em conformidade com os regulamentos, então os comissários de pista não têm outra escolha senão excluí-lo. A Mercedes e a Ferrari aceitaram o veredito.



Mas muitas questões permanecem: que carros devem ser testados? Se um carro falhar, não terá de se assumir que o segundo carro também não está em conformidade com os regulamentos? Será que o desgaste excessivo das placas de piso devido ao formato sprint tem de levar a uma reformulação em termos de controlos?



O facto é que é impossível, em termos de pessoal e de tempo, verificar todas as peças de todos os carros de corrida após um Grande Prémio. Max Verstappen: "Nesse caso, a FIA teria de contratar uma centena de pessoas".



Também é um facto que, especialmente no calendário apertado de três corridas seguidas, as equipas de corrida precisam que os seus carros regressem o mais rapidamente possível para arrumar as suas sete coisas para a viagem seguinte.



Tem de ser deixado ao acaso, com quatro carros seleccionados aleatoriamente de cada vez que terminam. Quando Hamilton e Leclerc se aperceberam da placa excessivamente desgastada, a maioria dos outros carros já tinha regressado há muito às equipas do parque fechado. Por conseguinte, os comissários não tiveram a possibilidade de ordenar uma inspeção completa dos carros.



A confusão após o GP dos EUA deve levar a uma solução melhor. Para a temporada de 2024, a ideia é permitir que todas as equipas coloquem uma nova placa de pavimento após o sprint.



E a desculpa da falta de tempo durante a inspeção só é aceitável em parte: a verificação de uma placa de piso demora apenas alguns minutos. Talvez tivesse sido mais sensato da parte da FIA, no Texas, verificar a conformidade de mais carros com a placa, em vez de perder tempo com controlos aleatórios de combustível.



O sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton diz: "Temos de aprender alguma coisa com o que aconteceu nos EUA e resolver isto de forma mais sensata no futuro".