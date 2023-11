GP de Las Vegas : le froid donne des sueurs froides à Verstappen

Les plaintes habituelles des pilotes et des ingénieurs en matière de pneus : Les rouleaux chauffent trop et s'usent trop. Lors du prochain Grand Prix de Las Vegas (18 novembre, départ à 7h00, heure européenne), le problème pourrait être tout autre lors de la course nocturne - à cette époque de l'année, il est normal que les températures avoisinent les dix degrés la nuit et il n'est pas rare que la température descende à quelques degrés. Les qualifications du vendredi auront lieu à minuit, le départ de la course du samedi soir sera donné localement à 22 heures.

Nous nous sommes renseignés auprès des météorologues du Nevada. D'après les prévisions actuelles, la température nocturne baissera à un peu moins de dix degrés dans les jours à venir.

En 2023, il s'avérera de toute façon très difficile de faire entrer les pneus Pirelli dans leur meilleure fenêtre de travail, mais Las Vegas est une autre paire de manches.

"Tout dépendra du froid réel", explique Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef de Mercedes. "Si la température du circuit est à un seul chiffre, les essais hivernaux en Espagne nous permettront d'avoir une idée de ce qui nous attend. Il sera alors très, très difficile de faire chauffer les pneus correctement. Nous risquons d'avoir beaucoup de grains".



Le phénomène redouté du "graining", c'est-à-dire du grainage, laisse régulièrement les pilotes et les ingénieurs perplexes. Dans le jargon de la course, on parle de grain lorsqu'une voiture commence à glisser et que de petits grains de caoutchouc se forment sur la bande de roulement du pneu. Le grain peut disparaître après quelques tours si le pilote est prudent. Mais il peut aussi s'aggraver, devenir si mauvais qu'il devient indispensable de changer les pneus. Le grainage est le résultat d'une interaction complexe entre des facteurs tels que le style de conduite, la surface de la piste, les réglages, la charge d'essence et le mélange de pneus.



Parfois, les boules de gomme sont éliminées et le pneu se rétablit parce que la surface du pneu est à nouveau propre. Mais parfois, il y a tellement de gomme qui a disparu que le pneu ne peut plus se rétablir.



Selon toute probabilité, Las Vegas sera la course la plus froide de l'année en championnat du monde. En Autriche et aux Pays-Bas, nous avons connu en 2023 des températures avoisinant les 15 degrés. Ce chiffre sera facilement dépassé à Las Vegas.



Mais nous ne verrons pas de record au paradis des joueurs. Le Grand Prix du Canada 1978 à Montréal est considéré comme le GP de Formule 1 le plus froid. Il avait même commencé à neiger lors de la cérémonie de victoire (Gilles Villeneuve avait gagné) ! A l'époque, on avait mesuré cinq degrés.





