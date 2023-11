GP di Las Vegas: il freddo fa sudare Verstappen

Al ritorno della Formula 1 a Las Vegas, il freddo è un tema caldo per i team: piloti e tecnici stanno sudando sull'esercizio mentale di come riscaldare le gomme.

Le solite lamentele di piloti e ingegneri quando si parla di pneumatici: Gli pneumatici si scaldano troppo e si consumano troppo. Al prossimo Gran Premio di Las Vegas (18 novembre, inizio alle 7.00 ora europea), il problema potrebbe diventare completamente diverso durante la gara notturna: in questo periodo dell'anno, infatti, le temperature di dieci gradi sono normali di notte, e non è raro che si raffreddino fino a pochi gradi. Le qualifiche di venerdì si svolgeranno a mezzanotte, mentre la gara inizierà localmente alle 22.00 di sabato sera.

Abbiamo consultato i meteorologi del Nevada. Secondo le previsioni di oggi, la temperatura notturna scenderà a poco meno di dieci gradi nei prossimi giorni.

Far funzionare al meglio i pneumatici Pirelli nel 2023 si sta rivelando comunque molto difficile, ma Las Vegas è tutta un'altra cosa.

"Tutto dipenderà da quanto freddo farà davvero", dice Andrew Shovlin, ingegnere capo della Mercedes. "Se la temperatura della pista sarà a una cifra, allora potremo farci un'idea di cosa aspettarci dai test invernali in Spagna. Sarà molto, molto difficile far scaldare gli pneumatici. Potremmo riscontrare un forte graining".



Il temuto fenomeno del "graining" lascia sempre perplessi piloti e ingegneri. Nel gergo delle corse, si parla di graining quando l'auto inizia a scivolare e sul battistrada si formano piccoli granelli di gomma. Il graining può scomparire dopo pochi giri se il pilota è attento. Ma può anche peggiorare sempre di più, tanto da rendere indispensabile un cambio di pneumatici. Il graining è causato da una complessa interazione di fattori quali lo stile di guida, la superficie della pista, l'assetto, il carico di carburante e la mescola del pneumatico.



A volte i pallini di gomma vengono macinati e il pneumatico si riprende perché la sua superficie è di nuovo pulita. A volte, invece, viene rimossa così tanta gomma che il pneumatico non riesce più a riprendersi.



Con ogni probabilità, Las Vegas sarà la gara del Campionato del Mondo più fredda dell'anno. In Austria e nei Paesi Bassi, nel 2023 abbiamo registrato temperature di circa 15 gradi. Las Vegas supererà facilmente questo valore.



Tuttavia, non si tratterà di un record nel paradiso degli scommettitori. Il GP di Formula 1 più freddo è stato il Gran Premio del Canada del 1978 a Montreal, dove iniziò a nevicare anche durante la cerimonia della vittoria (vinse Gilles Villeneuve)! All'epoca si misurarono cinque gradi.





Gran Premio del Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12